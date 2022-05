“El mejor candidato a gobernador que tiene el peronismo de La Pampa es Sergio Ziliotto”

Compartir esta noticia:











El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, destacó la buena relación con el mandatario provincial y brindó su apoyo a una probable reelección.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, se refirió a su relación con el gobernador Sergio Ziliotto y lo definió como “el mejor candidato” para las elecciones del 2023.

En declaraciones radiales, el jefe comunal, que pertenece a La Cámpora, un espacio diferente al de Sergio Ziliotto, sostuvo que “en La Pampa tenemos un gobernador de lujo, que está llevando muy bien adelante la gestión provincial y esto no está exento de errores, ni problemas”.

“La Pampa tiene un millón de problemas que resolver, como los tenemos en Santa Rosa, pero el camino, es el camino correcto y como pertenecemos a distintos espacios, tenemos, en algún punto, miradas distintas. En el caso de nuestro gobernador, está abierto al diálogo y siempre fue así”, dijo di Nápoli. “Siempre estamos hablando de un problema que tiene la ciudad, en mi caso, para ver cómo se sale adelante. En el momento electoral, habrá alguna diferencia en la integración de una lista, pero no hay que poner el carro delante del caballo, hay que ubicarse en el contexto en el momento, contexto y coyuntura histórica”, agregó.

“Hay un debate (a nivel nacional) que hay que dar. Hay cuestiones de la política nacional que comparto con Sergio y otras que no y lo he charlado con él, abiertamente. Es bueno que eso pase, no hay que poner todo en una carga peyorativa y que todo fuera malo, que tuviéramos que pensar todos iguales, ¿qué sería lo virtuoso de pensar todos iguales en materia económica, social o productiva? Eso suma, no resta”, dijo a periodistas de la FM Radio Noticias.

Consultado sobre las próximas elecciones, previstas para el 2023, di Nápoli dijo que “en mi caso, tengo que hablarlo primero con mi espacio y mis compañeros. La decisión en Santa Rosa, será plantear continuidad del proyecto, pero no en cabeza mía, no lo puedo asegurar hoy. Lo que sí creo es que tenemos muchísimo trabajo por hacer en conjunto con el gobernador, lo digo a título personal. Para mí, el mejor candidato a gobernador que tiene el peronismo hoy en La Pampa se llama Sergio Ziliotto. Luego se verá, es lo que opino yo, ni siquiera La Cámpora, solo Luciano di Nápoli. Eventualmente, veremos cómo se desarrolla el periodo electoral”.

“Nosotros (con Ziliotto) estamos a cargo de los ejecutivos y tenemos responsabilidad de gestión. Cuando uno está en responsabilidad de gestión, las ve de distinto modo y con una responsabilidad más grande. No es lo mismo quien escribe en Twitter, que el que tiene que conducir los destinos de un club, una ciudad o un país. Es bueno marcarlo, porque empezás a entender otra situación”, cerró el intendente de Santa Rosa.

