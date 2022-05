Fernández en el Consejo Federal Directivo de CAME: “para el gobierno anterior el sector no figuraba como prioridad”

Compartir esta noticia:











Sesiona el Consejo de CAME en la ciudad y debate sobre proyectos e iniciativas para las pequeñas y medianas empresas. Mariano Fernández destacó la articulación entre lo público y lo privado en la gestión de Sergio Ziliotto y criticó a Macri.

Este jueves, en el Auditorio del Medasur, se llevó a cabo la reunión mensual del Consejo Directivo de CAME, que contó con la presencia del vicegobernador Mariano Fernández, que reemplazó con su presencia al gobernador Sergio Ziliotto, aislado por ser positivo de coronavirus.

El presidente de la Legislatura, detalló el el trabajo conjunto del estado provincial, a través del Banco de La Pampa, con el sector privado. “Si le va bien al sector privado, le va bien a los pampeanos. El sector privado, a través de los beneficios económicos y desde el sector público, a través de beneficios sociales”.

“Desde el punto de vista político, para el gobierno anterior y porque hablé dos veces con el ex presidente Macri, era evidente que el sector no figuraba como prioridad en la agenda del gobierno”, dijo Fernández.

En referencia al encuentro, el vicegobernador afirmó que “tenemos las mejores expectativas para el gobierno de La Pampa y es un honor que CAME haya elegido a la provincia para debatir y consensuar distintos proyectos para políticas de pequeñas y medianas empresas, en un evento que tiene que ver con lo económico, lo industrial y lo laboral, fundamentalmente con el federalismo”, dijo a Plan B.

“Ya hemos desarrollado talleres con distintas ponencias junto a la titular de la Cámara y esto se suma a hechos importantes para la provincia, como la visita del Presidente de la Nación, del Congreso Patagónico y ahora este evento de CAME. Nos vemos en la obligación, como gobierno de La Pampa, de estar presentes”, resaltó Fernández.

Por su parte, el presidente de CAME, Alfredo González, agradeció el recibimiento del gobierno provincial y resaltó que CAME es una entidad federal. “Lo demostramos viniendo a La Pampa, en la reunión mensual del Consejo Directivo Federal de CAME, con 90 consejeros titulares y otros sectores de la economía pyme argentina, que nos reunimos una vez al mes”, resaltó.

“En este caso, es la cuarta provincia que visitamos y tenemos el honor de que nos reciba el vicegobernador. Vamos a trabajar en temas como las adecuaciones laborales, con el sistema tributario y llevar una propuesta al Congreso de la Nación. Son dos temas muy importantes en la reactivación que se da en el país. Por eso la importancia de poder poner el tema sobre la mesa, en un trabajo profesional y dirigencial”, agregó.

En referencia a la suba de los precios y la inflación, González recordó que las pymes no son formadoras de precios. “Por eso la necesidad de que el gobierno pueda contener a la macroeconomía y llevar cierta tranquilidad, porque esta inestabilidad macroeconómica, nos lleva puesto el día a día de la microeconomía”, dijo.

Por último, la presidenta de la Cámara de Comercio, Graciela Béjar, señaló su beneplácito al recibir al directorio de CAME en La Pampa. “Estamos muy felices en ser anfitriones, recibir a toda la dirigencia del país, en este evento”.

“Hicimos partícipes a las autoridades, tanto del municipio como de la provincia, en diferentes reuniones sectoriales y estamos felices de este evento. Y que mañana podamos participar en la apertura de la Expo PYME, es una forma de mostrar a los dirigentes y visitantes del país, de la industria que se desarrolla en La Pampa. Ellos también van a participar en las rondas de negocios y nos parece perfecto”.

