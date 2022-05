Emocionante despedida a Guada: “gracias a la sociedad, le dio una oportunidad a mi hija” (video)

Compartir esta noticia:











En un viaje cargado de esperanza, partió primero a Buenos Aires, con escala en Bolivia y luego a Madrid, la familia de María Guadalupe de la Cruz, “Guada”, diagnosticada de neuroblastoma, un cáncer de tipo neuronal, que ya le fue tratado en la Ciudad de Buenos Aires pero la metástasis no se detuvo y ahora hacerle una inmunoterapia con Naxitamab en Barcelona, España.

La familia llegó al aeropuerto acompañada por una caravana de policías (el abuelo de “Guada” y la hermana de la mamá son policías retirados). Mientras hacían los preparativos para embarcar, dialogaron con la prensa.

Hacia la capital del país y luego a Europa viajan Guada y la mamá. El padre y el hermano irán dentro de un mes. El tratamiento tiene una duración de cuatro meses. El vuelo a Buenos Aires se hace en un avión que puso a disposición el empresario Javier Catoni.

Elba, la mamá de la menor señaló que vive el momento con mucha emoción. “Para nosotros se nos había hecho cuesta arriba juntar el dinero y por el momento pensábamos que se iba a complicar a largo plazo. Pero el gobierno nos concedió el dinero que faltaba para acelerar todo”.

“Guada ya estaba en condiciones de viajar. Para nosotros es un alivio enorme no tener que pagar una financiación por parte del hospital y todo lo que pasó con Javier, que nos dio una atención hermosa para nosotras dos, de confort y de seguridad que es muy valorable”, dijo.

“Estos días fueron muy cansadores, porque uno quería contestar todos los mensajitos y llamadas, pero el papelerío demoraba mucho tiempo. Si no fuera que me ayudaron mucho de Barcelona para completar los papeles, no sé cómo hubiéramos hecho. También tuvimos muchas exigencias del Banco Nación. Pero estamos felices de poder partir de una vez”.

Elba contó que Guada tiene turno el próximo lunes con el médico. “La semana que viene serán solo estudios, proyectar el tratamiento. Ella está perfecta y tiene mucha personalidad”.

“Gracias infinitas a la sociedad. Le han dado una oportunidad a mi hija, de la forma en que se han movido y colaborado. Todos, de alguna forma nos ayudaron, así sea compartiendo, consiguiendo contactos. La sociedad pampeana a mí me dejó deslumbrada. Nos llevamos, todo de acá”, cerró.

Cabe recordar que la pequeña había respondido favorablemente a la quimioterapia que tuvo que afrontar en el 2020 en la Clínica Fundación Hospitalaria de la Ciudad de Buenos Aires y al año siguiente pudo regresar a su hogar, en la capital pampeana. En ese entonces también recurrieron a una campaña solidaria para su tratamiento.

Ahora Guadalupe requiere de una inmunoterapia con un fármaco denominado Naxitamab que se realiza en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que ha demostrado eficacia contra el neuroblastoma de alto riesgo, pero que su costo supera los 300 mil euros.

