Kroneberger y la candidatura de Maquieyra: “veo natural que cada partido tenga su candidato”

El Senador Nacional por Juntos Por el Cambio, Daniel Kroneberger, se refirió al lanzamiento de Martín Maquieyra y lo definió como “natural”.

En declaraciones al portal Infopico, Kroneberger se refirió a las elecciones del 2023, “institucionalmente todos los temas que competen a la gestión que hipotéticamente nos puede llegar a tocar en el 2023, llegar como espacio político muy preparado y que la sociedad pampeana sepa de qué aparte de tener un candidato, tiene un proyecto de gestión realizable, viable, previamente estudiado consensuado con las bases y no una improvisación”.









Y en relación con esto, hizo referencia a los dichos de Larreta sobre la candidatura de Maqueyra, “lo veo natural que cada partido que constituye este frente de Juntos por el Cambio tenga su candidato, esto es la democracia natural y así debe ser”.

Larreta llegó a La Pampa a fines de abril y en diálogo con infopico.com junto a Martín Maquieyra había afirmado que “en La Pampa tenemos una oportunidad enorme de ser gobierno. Nuestro candidato es Martin, nosotros lo impulsamos, nosotros tenemos este sano equilibrio entre promover los candidatos del PRO, pero siempre en el marco de la unidad de Juntos por el Cambio. Las dos cosas son importantes y son compatibles”.

Además, recalcó “hoy por hoy lo que tenemos que estar discutiendo es precisamente que le vamos a ofrecer a la ciudadanía pampeana como alternativa superadora a todos estos años que nos está gobernando el partido justicialista, que día a día se van sumando adiciones de gente que dice está cansada, que quiere cambiar, que La Pampa se merece otra caso, y bueno nosotros somos los responsables de presentar esa alternativa para ellos y más allá de las candidaturas que bienvenidas sean”.

Por otra parte contó que el Senado sigue funcionando muy lento, “la agenda hoy por hoy la está manejando la vicepresidenta de la nación y las comisiones que se constituyen son solamente comisiones que le interesan a ella, para tratar algún tema en particular, si no, no se constituyen. La comisión de agricultura y ganadería, no se ha constituido, la comisión de salud tampoco, es decir, comisiones que son sensibles a distintos temas, no se constituyen”.

Por otro lado, comentó el congreso educativo que se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Santa Rosa,”ahora con base en una decisión que ha tenido acertadamente el partido, institucionalmente se ha comenzado a debatir y a discutir temas tan álgido e importante como es el tema de salud, y el tema de educación y el tema de producción. El tema educativo, que para nosotros es algo esencial, estamos convencidos de que es uno de los pilares para poder transformar o para poder cambiar la situación por la que estamos atravesando”.

Cerrando, expuso los proyectos que espera poder presentar en el senado. Primero, un proyecto de equino terapia, que lo había trabajado en diputados y espera poder trasladarlo al senado, el segundo es un proyecto sobre el tema de salud trombofilia, y por último, una iniciativa de boleta única de papel. (Fuente: Infopico).

