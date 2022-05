Números municipales: “esto no cierra y en algún momento va a estallar”

Compartir esta noticia:











El concejal del FrePam, Pablo Pera Ibarguren, volvió a pedir que se rindan las cuentas en tiempo y forma y le respondió al intendente, que los mandó a leer el boletín oficial, que “ya lo leemos, y los números son contradictorios”.

“El intendente nos manda a leer los números, nosotros los leemos y vemos que los balances que manda tesorería dicen unos números, los expedientes dicen otros números, las rendiciones dicen otros números, y lo que llega al Cuerpo de Relatores, son otros números”, enumeró el edil radical.









“Respecto del BLP Hacienda no puso a disposición ninguna rendición mensual. Le pedimos que muestren los números porque es la plata de la ciudadanía. No sabemos por qué no lo muestran, si hubiera corrupción, lo denunciaríamos”, añadió.

“Por ejemplo, con el estacionamiento medido el funcionario informa unos números, el que nos llega al Concejo tiene diferencias de miles de pesos. Esto no cierra y en algún momento va a estallar. Cuando eso pase, sabremos quienes van a quedar salpicados o no”, auguró.

“El intendente nos manda a leer lo que ya leímos, pero ese no es el rol del intendente. El intendente tiene que cumplir la normativa. En la comisión de Hacienda tendría que haberse convocado a los secretarios, pero el tema es que nos cierran todos los mecanismos y hay una decisión deliberada del intendente de no cumplir. Hay una normativa, y por más que a él no le guste, tiene que rendir cuentas porque los dineros no son de él, son del pueblo”, finalizó.

