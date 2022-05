Martín Ardohain: “Voy a ser candidato a intendente de Santa Rosa”

Compartir esta noticia:











Esta mañana aparecieron pasacalles en distintos sectores de Santa Rosa y Toay con el nombre del diputado provincial y luego lo confirmó el mismo: «Voy a ser candidato a intendente de Santa Rosa», dijo.









El diputado provincial del Pro, Martín Ardohain, anunció que dará batalla por la intendencia de la capital pampeana en las elecciones de 2023 y es, por ahora, el único candidato de Juntos por el Cambio.

Al igual que su tocayo Maquieyra, el legislador pampeano primereó, y ésta madrugada mandó a la tropa a colgar pasacalles con su nombre en los alrededores de Santa Rosa. Pero también en Toay. Ni lerdo ni perezoso, aprovechó el día de inauguración de la Expopymes en el Autódromo Provincial para dar a conocer sus intenciones.

-¿Ya arrancaste la campaña?

-Estamos empezando. Dude de si era el momento porque la sociedad la está pasando mal, pero queremos dar una opción seria y por eso voy a ser candidato a intendente de Santa Rosa. No sirve ser candidato dos meses antes, buscando la grita. Lo que estamos armando es un equipo y una propuesta, que va a ser consensuada con la mayor cantidad de gente posible, ojalá sea con el oficialismo también o con una parte del peronismo disidente. Nosotros necesitamos una ciudad donde el 70 u 80 por ciento pensemos lo mismo. Si queremos una ciudad limpia, no lo puede hacer solo el intendente, lo tienen que hacer los ciudadanos, y si estos no comprenden el proyecto van a seguir fracasando. Yo veo dirigentes que se aíslan, hacen cosas, pero no tienen el acompañamiento de la gente.

-Vas a tener que dirimir la candidatura en una interna

-Soy dialoguista, siempre consensue y busque los frentes. Pero también pienso que la interna nos fortaleció en 2017 y el año pasado, donde JxC le ganó al oficialismo.

-A algunos sectores de JxC les molestó que Larreta anunciara a Maquieyra como su precandidato a gobernador en 2023

-Yo lo veo bien porque todo el mundo tiene derecho a pronunciarse y todos tienen derecho a ser candidatos. Al igual que Horacio (Larreta) pienso que Martín es un buen candidato para La Pampa.

Expopyme

Ardohain opinó que está bien que el Gobierno apoye a las PyMes pero sostuvo que existe una presión impositiva que atenta contra su desarrollo.

“Nos parece espectacular que se apoye al emprendedor con créditos, son una fuerza pujante en La Pampa, pero la discusión que tenemos con el Gobierno provincial es la baja de impuestos, que se saque el SIRCREB, hoy estos mismos productores no deben nada y están atrapados en este sistema inconstitucional y le siguen cobrando. Está bien que haya subsidio de tasas de intereses bajas, pero hay que bajar la presión impositiva”, remarcó Ardohain.

