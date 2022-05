Empleados municipales de General Pico encontraron casi $ 400 mil pesos en una caja y se la devolvieron a su dueño

Compartir esta noticia:











En el día de ayer, dos empleados municipales, Daniel Cabañez y Oscar Gamboa, encontraron una caja encima del techo de un auto que guardaba casi $ 400 mil pesos y la devolvieron a su respectivo dueño.

Cabañez contó al portal Infopico que alrededor de las 6:30 horas de la mañana, se acercaron junto a Gamboa a un automóvil que estaba estacionado en plena vía pública, el cual tenía en su techo una caja, que “estaba abierta y vimos adentro toda llena de plata” comentó.

Luego de esto, pudieron identificar al propietario del auto, sospechando que era el dueño de la caja llena de dinero, “calculamos que era la plata de él, porque estaba arriba de su auto, así que no lo dudamos, fuimos y se la devolvimos”.

“El no sabía, nosotros le preguntamos si había perdido algo y nos dijo “perdí unos papeles, pero nada importante”.

Fue ahí cuando le consultaron por la caja y el dueño ni sabía que se encontraba en el techo del auto, “le dimos la caja llena de plata, y ahí nos dijo que “ahí había más de 400 mil pesos”, el no caía, aparte no sabía que la había dejado ahí, no se imaginaba”. (Fuente: Infopico).

Comentarios

