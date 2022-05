Segunda jornada de ExpoPyMe: apuesta a las energías renovables

Compartir esta noticia:











El director de Ahorro y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía, Pablo D´Atri, aseguró que la sociedad marcha hacia el uso de las energías renovables y destacó la sintonía del gobierno provincial en ese sentido.









En la segunda jornada de la Expo PyMEs 2022, “Sinergia para el desarrollo”, un nutrido público se acercó hasta su emplazamiento en el Autódromo Provincia de La Pampa para ver, recorrer y conocer emprendimientos pampeanos, así como las novedades en materia de tecnología, energías renovables y ambiente.

“La Secretaría de Energía aquí está muy bien representada, entre privados y públicos, abarcamos el área de hidrocarburos, minería, APE y Pampetrol en términos gubernamentales”, destacó D´Atri,

El funcionario provincial manifestó que “estamos haciendo una apuesta muy importante, se genera esta super Secretaría con todas las patas que tiene y en lo puntual, venimos promoviendo el desarrollo de las energías renovables en el marco de lo que se definió en el Plan Energético, que es la idea de la soberanía energética, ser los propios generadores de la energía”.

Aseguró que «el escenario es muy alentador» al referirse a la gran participación de empresas privadas que trabajan en el tema paneles solares, entre otras cosas. “Según los trabajos que venimos realizando, hay más de mil de instalaciones de bombeos solares en los campos, ya las viviendas lo han incorporado, hay cientos de instalaciones de calefones solares en las viviendas. Vemos experiencias muy interesantes y desde el Gobierno, generando todas las herramientas: la Ley de Generación Distribuida, que permite que cada hogar genere energía eléctrica, lo aporte a la red y se autoabastezca», detalló.

Empleo Verde

“Generamos mecanismos para que haya empresas que puedan montar sus estructuras de energías renovables, inyectar a la red y comercializarla, energías limpias y promover el empleo verde”, dijo el funcionario provincial.

El director de Ahorro y Eficiencia Energética destacó la generación del denominado «Empleo Verde» y puso de ejemplo «un plomero que instala un calefón solar».

“Desde la Provincia se han aprobado leyes y en muy poco tiempo tendremos novedades en las plantas de generación de energías renovables, que va a crecer en el norte provincial”, adelantó.

Escenario de pandemia

“En el mundo existen ricos que son más ricos y pobres que son más pobres, si uno ve la distribución de las vacunas que fue totalmente monopólica, en los países del norte tenían once veces más vacunas que nosotros y existen continentes que no la tienen como en África, pero en el medio el habitante común, tiene muchas muestras de solidaridad y mucha gente que se amiga con el ambiente. Gente si tiene un peso de más lo invierte en un calefón solar, pone un biodigestor para que las aguas servidas no vaya a las cloacas, hay gente que hace eficiencia energética, es decir, cuando cambia la heladera se fija que la etiqueta sea la más eficiente. La sociedad va hacia la energía renovable”, sostuvo el funcionario de Energía y Minería.

Y dijo que «desde la Provincia no es que suprimimos el petróleo o la minería, sino que con éstos, se puede financiar la transición energética. Ese es el desafío, estamos en el camino y ésta es la mejor muestra».

Plan de alumbrado público

Señaló que este plan llega a todas las localidades de la Provincia, “se distribuyen las lámparas LED de manera equitativa. Cambiamos las lámparas de sodio – mercurio, por lámparas que consumen 50% menos de energía y el mercurio que contienen, son residuos peligrosos, por lo cual las estamos recolectando y trabajamos de manera colaborativa con todos los municipios pampeanos desde hace dos años”.

