Tensión en Villa Germinal por toma de terrenos (video)

Un total de 14 familias tomaron esta mañana los terrenos de la esquina de Quinquela Martín y Tito Fuertes de Santa Rosa. Luego de horas de negoiación, acordaron retirarse y asistir a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno municipal. Varias están en situación de calle, viven de changas, y no pueden pagar un alquiler a los valores del mercado de la capital pampeana.

Un grupo de familias, cansadas de esperar en los listados del IPAV, tomaron las tierras con el fin de asentarse allí. En pocas horas, se hizo la denuncia penal y el Grupo Especial de la Policía más efectivos antitumultos, se concentraron en el lugar con el fin de llevar a cabo el desalojo.

Por la municipalidad se presentó el Secretario de Desarrollo Social, Marcos Echeveste, quien les ofreció atenderlos el lunes en la sede de la calle Errecalde, del mismo barrio Villa Germinal. Al principio rechazaron la propuesta pero con el paso del tiempo y el aumento de la presencia policial, las familias aceptaron dejar el lugar y presentarse en la Municipalidad el próximo lunes.



Vivir en la calle

Un hombre que se sumó al reclamo señaló que “es imposible pagar un alquiler de 25 mil o 30 mil pesos. Las familias están desesperadas porque todos tenemos chicos, muchos viven todos amontonados”, contó Marcelo Morales, uno de los vecinos que vive en situación de calle, debajo de un caldén.

“El municipio no presta atención para que el municipio y el gobierno sepan que hay gente que no miran. No tenemos dónde vivir. Antes otras personas intentaron tomar estos terrenos y los han reprimido, por eso los chicos dijeron de irse y buscar una solución, que sabemos no nos van a dar”, indicó.

“No tenemos dónde vivir, vivimos de changas, de cortar pasto, de hacer leña en el campo. Somos gente sencilla, personas que no tenemos estudios y tenemos dignidad, dignidad que empieza cuando nos dan trabajo. Pacíficamente nos retiramos, aunque seguro que nos van a decir que tenemos que seguir esperando 3 o 4 años más”, señaló.

