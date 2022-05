Festival solidario por una familia que se les quemó la casa: “No están solos, hay un pueblo detrás para apoyarlos”

Compartir esta noticia:











En las instalaciones del Centro Comunitario de La Adela tuvo lugar un Festival Solidario, con shows en vivo y la intensión de recaudar fondos para colaborar con una familia a la que se le incendió su vivienda.

Organizado por el Municipio, contó con una gran participación de vecinos y vecinas de La Comarca, oportunidad en la que el intendente agradeció la masiva participación y expresó: “ver el CECLA con todos ustedes nos pone muy feliz porque hoy este lugar se llena por un motivo muy especial, hoy, como en muchas oportunidades, queda demostrada la solidaridad de nuestra gente, que dijo presente en este Festival para ayudar a la familia Carriqueo, quienes tuvieron la desgracia de que se quemara su casa”.









Comentó que “Debe ser muy duro que te avisen que se quema tu casa, y llegar y ver esa imagen, con un grupo de vecinos y nuestros bomberos tratando salvar lo posible, debe ser muy difícil sentir que lo que con tanto esfuerzo se consiguió se consuma en tan poco tiempo”, continuó el jefe comunal.

“Les digo a Carina, a Tiago, a Abraham, a Francisco, a Juan… no están solos y que La Adela, que La Comarca, los va a acompañar en este proceso, la solidaridad de nuestro pueblo, este intendente y su equipo de trabajo van a seguir a su lado para que sea un nuevo punto de partida”, sostuvo Juan Barrionuevo.

El jefe comunal sostuvo que “Se juntan las emociones, después de un momento tan triste como el ocurrido hoy, el sentimiento es de esperanza, ver tanta gente que se sumó a colaborar, a disfrutar de esta calidad de artistas, sin dudas con el objetivo de aportar un granito de arena, realmente hace bien, genera orgullo, orgullo de pertenecer a una comunidad como esta, que está para sus vecinos y vecinas, una sociedad que deja las diferencias de lado para ocuparse de lo verdaderamente importante y que ante una necesidad tira para el mismo lado. No me quiero extender mucho pero sí reiterar el agradecimiento para todos y cada uno y una de quienes hicieron posible este Festival, quiero también invitarlos a participar de la Lote Radio que haremos el día del Censo, pero para terminar quiero decirle a la familia Carriqueo, aquí está el pueblo de La Adela, aquí están los vecinos y vecinas de La Comarca, no están solos ni mucho menos, hay un pueblo detrás de esta justa causa para apoyarlos y sé muy bien que entre todos, muy pronto, nos vamos a reencontrar en un gran abrazo para volver a esa casa, a ese hogar que construyeron, fuerza familia y muchas gracias vecinos y vecinas”, concluyó.

Comentarios

