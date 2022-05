El EMVJ La Pampa reclama “tierra para vivir” en Santa Rosa

Compartir esta noticia:











Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) de La Pampa se solidarizaron con las familias habían tomado un terreno baldío en la zona de Villa Germinal y fueron desalojadas mediante un operativo policial.

El comunicado, consiga lo siguiente:

Desde el EMVJ de La Pampa nos solidarizamos con las familias que en el día de ayer fueron expulsadas de un terreno baldío en la zona de Villa Germinal a través de un fuerte operativo policial. En la mañana del sábado, varias personas intentaron asentarse allí, impulsadas por la desesperación de no contar con un techo donde vivir.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Esta semana que pasó también vimos cómo lxs vecinos del Nuevo Salitral decidieron continuar con su lucha por las tierras: en los últimos días se les informó de una causa que pretende expulsar a familias que viven hace tres años alli motorizada por un supuesto “propietario” de los terrenos en los que están asentados. Para ellos también va nuestro apoyo y acompañamiento.

En la “isla pampeana”, que durante décadas nos hicieron creer que era un paraíso, actualmente cientos de familias con niñxs se encuentran en la indigencia, peleando cada día de sus vidas por un plato de comida y un techo donde cobijarse; es una realidad que sucede en todo nuestro país. Por su parte, los multimillonarios dueños de las transnacionales más poderosas ocupan tierras por cientos de miles de hectáreas, mientras que los diferentes gobiernos provinciales y municipales no dudan en defender sus intereses y los de especuladores inmobiliarios que juegan con la necesidad de la población para hacer sus negocios. En este caso el Gobierno de La Pampa, ayer quedó claro que la decisión política es la de no dudar en montar enormes operativos policiales, topadoras y camiones para garantizar los desalojos, mientras por otro lado intentan apaciguar a las familias afectadas mediante falsas promesas de funcionarios de Desarrollo Social del Municipio, que no solucionan el problema. Mientras el gobierno municipal se llena la boca hablando de los derechos de la niñez y de las mujeres, no solo manda a reprimir, sino que ya les vienen negando el acceso a derechos elementales como la luz y el agua. Gastan millones en la Fiesta por aniversario de la ciudad pero no hay plata para que los niñxs tengan un techo.

En este sistema los magnates como Joe Lewis, pueden adueñarse de todo, incluso de lagos, como el Lago Escondido, ríos y todo lo que haya dentro de sus 20.000 hectáreas; los grandes empresarios como Benetton pueden acumular 900.000 hectáreas. Si un pedazo de esa propiedad es cuestionada por sus ocupantes originarios, el Estado responde como respondió con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Algunos sectores hablan de “Estado ausente”, cuando más bien está muy presente; salvo que su presencia está para cuidar las apropiaciones ilegales de ricos como Lewis en la Patagonia o de empresas inmobiliarias como en Costa Salguero.

Las viviendas no importan como vivienda, su valor de uso no importa. Solamente forman parte de la especulación por su valor de mercado. Por eso, acceder a la vivienda propia es un sueño prácticamente inalcanzable para cualquier trabajador, por más torres y torres que se construyan.

Y así, la lógica del mismo sistema va empujando a que crezcan las villas y se formen nuevos barrios populares, llenándose de familias que buscan un pedazo de tierra y un techo. Pero los nuevos terrenos también van siendo ocupados en búsqueda de negocios. Ejemplo claro lo sucedido en Guernica donde 1.400 familias que ocuparon el predio de Guernica recibieron la represión de la policía Bonaerense quemando sus casillas hasta con ninxs adentro. Como se vió allí, habrá resistencia: no hay otra solución que la organización y la solidaridad de clase para obtener un derecho tan elemental como es tener un techo. Son millones los que hoy se hunden en la pobreza, a quienes se les hace cada día más imposible pagar un alquiler, donde además se agregan requisitos inhumanos como que no te alquilen “si tenés hijos”.

La desigualdad crece, los dueños de todo buscarán sacar su tajada y el pueblo trabajador tendrá que enfrentarlos. Ya estamos viendo cómo el gobierno tratará a unos y a otros. Convocamos a todas las organizaciones que se presentan como defensoras de los intereses de los sectores populares de rodear con acciones concretas a lxs vecinos que luchan por un pedazo de tierra para asentar sus hogares.

Desde el EMVJ nos ubicamos del lado al que pertenecemos y seguiremos expresando:

• Basta de persecución y represión al pueblo trabajador.

• Tierra para vivir”

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios