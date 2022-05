Robledo pidió que el cobro de salarios y asignaciones familiares sea por parte de las mujeres

Compartir esta noticia:











La secretaria Liliana Robledo, participó del Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. El encuentro se realizó en Rosario, el mismo contó con la presencia de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, como así también las referentes de género de todas las provincias.

Liliana Robledo presentó varias propuestas por parte de la Provincia, entre ellas la necesidad de que el cobro de salarios y asignaciones familiares sea por parte de las mujeres, ya que mayoritariamente son las que tienen a su cargo las tareas del cuidado y la crianza de sus hijos e hijas.









Al respecto comentó “estadísticamente está comprobado que en nuestro país y en el mundo las políticas de cuidado están en mayor porcentaje en manos de las mujeres, y la provincia de La Pampa no es ajena a esta realidad. Con el Observatorio de Género de la Secretaría realizamos una encuesta donde se refleja claramente esta situación, como así también entre otros datos, que hay un alto porcentaje de progenitores que no cumplen con los alimentos para sus hijos, logrando de esta manera una situación doblemente desfavorable para las mujeres. Por lo tanto, de llevarse a cabo esta propuesta, no solo sería una solución a esta problemática, sino que estaría previendo una situación desfavorable para ellas”.

Por otro lado, se solicitó que se trabaje en la modificación de los requisitos de exclusión de la titularidad de las viviendas sociales, cuando haya violencia por motivos de género. Al respecto la secretaria comentó que “debemos trabajar para generar garantías patrimoniales para las mujeres en general y por supuesto y de manera urgente cuando además de la violencia patrimonial, hay cualquier otro tipo de violencia presente en el seno familiar”.

Finalmente se pronunció para que se trabaje conjuntamente con las fuerzas de seguridad federales en la detección, tratamiento y seguimiento de situaciones de violencia por motivo de género.

