Rubén Funes: “Argentina es un país de avanzada al reconocer su derecho a las personas no binarias”

Compartir esta noticia:











El Juez de Paz y Jefe del Registro Civil de Santa Rosa, Rubén Funes, destacó la implementación de la Ley Nacional de Identidad de Género. “Puso en su lugar un derecho que venía siendo reclamado desde muchos años antes por un colectivo importante de personas, que clamaban por su derecho a la identidad autopercibida”.

En diálogo con Radio Municipal Santa Rosa (FM 94.7), el Juez de Paz y Jefe del Registro Civil de Santa Rosa, Rubén Funes, reflexionó sobre las adecuaciones que se fueron implementando en la labor diaria del Registro Civil de la ciudad, desde la sanción de la Ley N° 26.743 (de Identidad de Género), que el pasado 9 de mayo alcanzó su 10° Aniversario.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En ese sentido, expresó que “recientemente se cumplió una década desde la sanción de la Ley Nacional de Identidad de Género, siendo la misma una norma muy significativa ya que puso en su lugar un derecho que venía siendo reclamado desde muchos años antes por un colectivo importante de personas, que clamaban por su derecho a la identidad autopercibida”.

Reflejó que previo a la sanción de dicha ley, la única forma de lograr un cambio de género en el documento nacional de identidad, requería de un proceso administrativo engorroso que no solo involucraba la opinión de un tercero sobre el autopercibimiento de la persona, sino también estudios clínicos y psicológicos, operaciones y hasta tratamientos hormonales. En ese aspecto, afirmó que tal forma de obtener su derecho de identidad terminaba siendo más que un derecho, un vejamen o un derecho vulnerado.

En ese mismo sentido, sostuvo que “cada derecho conquistado por la ciudadanía debe ser una celebración para la democracia. Y por supuesto que los derechos se consiguen con la movilización, con el reclamo y la incorporación de distintos sectores a la vida democrática. Pero además tiene que existir una decisión política de tomar ese reclamo popular y convertirlo en ley, para dar una respuesta”.

Paralelamente, señaló que recientemente desde el año pasado, y a partir de un decreto presidencial, Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer identidades de género más allá de las categorías binarias masculino y femenino en los sistemas de registro e identificación, al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción, para todas las personas que no se identifican como varón o como mujer.

Adecuándose a tales medidas, Funes remarcó que desde el Registro Civil local, se ha capacitado a todo el personal para atender rápida y eficazmente a las personas que vengan a realizar consultas o tramitar el cambio de identidad de género en los registros.

Seguidamente añadió en cuanto al trámite actual para cambio de género en el DNI, que en general se ha simplificado mucho. No obstante, a partir de que una persona se autoperciba de un género diferente al que registra su DNI, lo primero que se debe hacer es solicitar que se rectifique el acta de nacimiento. Una vez completado ese paso, se puede luego solicitar un nuevo DNI con el nuevo género o el género x para quienes opten por la opción no binaria, el cual tendrá una demora de alrededor de 15 días, y le será entregado vía correo a su domicilio.

Finalmente, expresó que a partir del reconocimiento de su derecho a las personas no binarias, Argentina se ha convertido un país de avanzada, ya que no solo es uno de los pocos países que a nivel mundial lo hacen, sino también es el primero de su región que emite pasaportes con el nomenclador x. Además, mencionó que también a nivel mundial está militando en el sentido de tener conversaciones con otros estados para firmar convenios que posibiliten que dichos pasaportes no binarios sean legalmente reconocidos y aceptados para ingresar sin inconvenientes en sus fronteras.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios