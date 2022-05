Familiares y vecinos de Colonia Barón se manifestaron contra la condena a Nicolás Echeveste

Compartir esta noticia:











El joven fue condenado a nueve años de prisión. Familiares y amigos aseguran que nunca se escuchó su versión de los hechos. “Esto fue una crónica de una sentencia anunciada”, indicaron.

Este jueves familiares y vecinos y vecinas de Colonia Barón se manifestaron en la Ciudad Judicial contra la condena por abuso sexual contra Nicolás Echeveste, quien está acusado de abuso sexual por un hecho ocurrido en septiembre de 2020.

Daiana, la hermana de Nicolás repasó los hechos y aseguró que su hermano tuvo relaciones consentidas con una joven, que luego lo acusó de abuso sexual. Criticó a la justicia y señaló que su hermano no tuvo oportunidad de defenderse.

“Nico fue elegido en el medio de miles de jóvenes para sufrir. El 26 de septiembre del 2020, luego de salir de un bar, cinco jóvenes se reúnen en el local de uno de ellos a tomar algo, jugar a las cartas y pasar el rato, como hacían todos en pandemia: dos amigas de 14 y 15 años y tres amigos de 17, 18 y 19 años. En el lugar, había un altillo con un colchón que los jóvenes utilizaban para momentos privados”, repasó Daiana.

“En ese altillo, el joven de 17 años y la joven de 15, suben y tienen un encuentro sexual consentido. Posteriormente, habiéndose sumado los otros tres presentes, la joven insisten en generar una relación entre todos y al quedar sola con mi hermano, el joven de 17 años, mi hermano, insiste otra vez y ante la negativa, la joven se retira con su amiga”, relató. “Al día siguiente, el joven de 17 años, le lleva la pastilla del día después delante de novio, escondida en un mazo de cartas. Luego de un mes, el 30 de octubre, mi hermano es citado a una comisaría, donde se lo notifica de una denuncia, realizada por el padre de la supuesta víctima, por abuso sexual. Desde ese día, Nico está detenido, privado de lo más hermoso que una persona sana puede tener, libertad”, cuestionó Daiana.

La joven criticó que no lo dejaran en libertad y se preguntó por las pruebas que había en contra de Nicolás. “Esto fue una crónica de una sentencia anunciada. Desde el primer día, no hubo ninguna voz más importante de la de quien decía ser víctima y desde el primer momento, no hubo intención de investigar, sino de condenar. A eso, es lo que ellos enmascaran como perspectiva de género. Todos celebramos que ante una denuncia se resguarde a la mujer y se le crea, cuando hay una denuncia, pero todos creemos que el juez realizará una investigación. Pero en este caso no, nunca se investigó. Me atrevo pensar eso, porque los celulares fueron solicitados en enero. Nico llevaba detenidos y además, el teléfono de la joven, no era el que ella usaba”, criticó Daiana.

El juicio oral contra Nicolás Echeveste se inició el 7 de marzo del 2022 y durante más de una semana se escucharon distintos testimonios. El abogado del acusado es José Mario Aguerrido; por parte de la querella intervinieron Alina Acebal y Leticia González, mientras que la fiscal fue Ivana Hernández.

El 30 de marzo se conoció la sentencia del juez Marcelo Pagano, quien determinó que Echeveste cumpla la condena de nueve años de prisión. En tanto, a otro joven que en el momento del hecho tenía 17 años, se le declaró su «responsabilidad penal» y se remitió su causa al Juzgado de la Familia y el Menor.

Según consta en la causa, la denuncia de la menor de 15 años fue registrada el 27 de octubre de 2020, un mes después del hecho. Pagano dio por demostrada la versión de la fiscal, que da cuenta de que la violación ocurrió durante la madrugada del 26 de septiembre del 2020 en el altillo de una veterinaria, que pertenece a la familia de otro menor.

Ese día se reunieron cinco jóvenes: tres varones (los dos imputados y un testigo) y dos mujeres (la víctima y una amiga). En un momento determinado, la amiga y el testigo de 18 años se retiraron del lugar, y los tres jóvenes se quedaron en el altillo, donde según la fiscal y el juez, ocurre el abuso sexual.

La adolescente de 15 años contó un mes después lo que sucedió esa noche a su novio y a su prima. Esta última, es quien advierte al padre de la víctima sobre lo sucedido, y presentaron la denuncia en la policía.

