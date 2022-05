El FIT Unidad pide al gobierno que solucione el problema habitacional en Santa Rosa

Compartir esta noticia:











El Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad emitió un comunicado de prensa donde reclamó al gobierno provincial que dé soluciones a la emergencia habitacional en la provincia y criticó “la criminalización” de personas y familia en Villa Germinal y el asentamiento El Nuevo Salitral.

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Desde el FIT Unidad hace años venimos confirmando que la crisis económica y social se viene profundizando para los sectores más vulnerables. Y a su vez gran parte de les trabajadores vive momentos desesperantes al no llegar a fin de mes. Al no brindar soluciones concretas para les vecines de Santa Rosa y el resto de la provincia la responsabilidad es de los gobiernos tanto municipal como provincial.

Desde principio de 2019 varias decenas de familias sin vivienda ocuparon el predio encontrado al noroeste de la ciudad, a 500 metros del fallido Mega Estadio, nombrado entre los vecinos como Nuevo Salitral, ante la imposibilidad de continuar pagando un alquiler o vivir hacinados en plena pandemia.

Reclamamos que el gobierno solucione el problema habitacional de las familias y que se haga efectivo el derecho a la tierra y la vivienda en la provincia de La Pampa.

Repudiamos enérgicamente el ninguneo por parte del Municipio y la criminalización a las personas y familias, como sucedió en Villa Germinal la semana pasada y los amedrentamientos varios realizados contra los vecinos del Nuevo Salitral. El déficit habitacional no se soluciona con ajuste y represión sino con políticas públicas urgentes.

En un marco donde una familia necesita $95.000 para no caer en la pobreza, con una inflación interanual del 51.3%, y donde en el IPAV hay inscriptas más de 20.000 familias pero solamente van a construir 1.000 viviendas. Se le pidió por varios medios a la intendencia responder estas necesidades urgentes donde no se cumplen derechos previstos en la constitución (vivienda digna, alimentos, derechos del niño, etc.) Le preguntamos honestamente al intendente Luciano Di Napoli ¿qué quiere que hagan estas familias?

Los procesos de toma de tierra para vivienda son uno de los reflejos más notorios de la profundidad de la crisis económica y social que se vive en la provincia y en el país. Mientras a los sectores más vulnerables los reprimen y le quitan el único acceso posible a la vivienda, estos gobiernos siguen garantizándoles todo tipo de beneficios a los emprendedores inmobiliarios y a los grandes empresarios. Un claro ejemplo es el proyecto de modificación del código urbanístico de la capital pampeana para densificar aún más el centro y extender la urbanización de la ciudad hacia el este por la ruta n° 5.

Necesitamos tierra para las y los trabajadores, no para los especuladores.

Mientras estos hechos se suceden y acrecientan, el gobierno nacional, igual que el provincial, priorizan acordar un nuevo plan de ajuste de la mano del FMI y los pulpos financieros que solo traerá más pobreza, desocupación, y ajuste.

Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad reafirmamos nuevamente nuestro apoyo a las genuinas medidas de toma de tierras por parte de la comunidad pampeana para vivir y/o para trabajarlas.

1) Basta de ajuste y represión.

2) No a la criminalización de les vecines que toman tierras.

3) Solución inmediata al problema de la vivienda.

4) Dar a conocer exactamente la cantidad de tierras ociosas y fiscales que pueden ser destinadas a la tierra para loteos sociales y para la vivienda única, para los que la necesiten.

5) Establecer un plan de entrega de tierras a familias con salarios menores a la canasta familiar mediante el pago de una cuota menor al 10% del salario mínimo vital y móvil.

6) Por un plan de urbanización y de vivienda popular.

7) Por una ley de impuesto progresivo a la vivienda y la tierra ociosas, partiendo de las extensiones de más de una hectárea y de la vivienda mayor a mil metros cuadrados, progresivo para que financie la construcción de viviendas sociales.

8) Urbanización de los asentamientos bajo control de los vecinos.

