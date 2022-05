Di María se despidió del PSG con un gol en el 5-0 ante el Metz

El rosarino jugó su último partido en el equipo parisino junto a sus compañeros Lionel Messi, Neymar Jr y Kylian Mbappé, en el Parque de Los Príncipes. Los franceses campeones del torneo local se despidieron ante su público con una goleada.

PSG, campeón anticipado de la Ligue 1 de Francia, recibió este sábado a Metz en el último partido de Ángel Di María en el club, y las cosas no pueron haber salido mejor: goleada de 5-0, uno de ellos de «Angelito», y la confirmación de que Kylian Mbappé continuará en el club galo hasta 2025, rechazando así las aspiraciones del Real Madrid de sumarlo a sus filas.

«Gracias», fue el mensaje breve y directo que eligió el rosarino Di María para despedirse en sus cuentas de Instagram y Twitter, junto a una foto con el plantel durante la última práctica, ya que el 30 de junio quedará con el pase en su poder y se marchará luego de 7 temporadas en las que ganó 19 títulos.

🙌❤️💙@PSG_English would like to salute 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐃𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 and his 7 seasons spent in the Red and Blue jersey. The Argentinian won 18 titles and became the best passer in the history of the club.

