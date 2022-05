Preocupación en el comercio pampeano: “Los costos fijos son altos para el nivel de ventas que tenemos”

Compartir esta noticia:











La presidenta de la Cámara de Comercio, Graciela Béjar, manifestó su preocupación ante la suba de los montos de alquileres y el faltante de mercadería en los comercios: “es compleja la situación en un contexto de inflación”:

La titular de la Cámara de Comercio contó que “el valor de los alquileres y la actualización no escapa a la inflación en la que estamos inmersos. En la medida que se vayan renovando esos alquileres se van a ir teniendo en cuenta los valores de la inflación anual y después eso se traslada al precio, porque es parte del costo fijo de ese comercio, es decir, los costos fijos están siendo alto para el nivel de ventas que estamos teniendo”.









-Todo esto es una cadena relacionada con la inflación

-Esta inflación nos atraviesa tanto a nuestros clientes, como a los comerciantes. No sólo al renovar el contrato de alquiler, sino también a la hora de reponer mercadería y nos vamos encontrando con esos nuevos valores. Por otro lado, también hay dificultades de desabastecimiento, ya que están faltando insumos para la producción que son importados. Todo eso hace que haya menos mercadería, y si hay menos mercadería para ofrecer aumenta el precio, entonces lamentablemente es una cadena que no favorece a nadie.

-Me hablabas de la mercadería ¿hay faltante?

-Por más que hagan un determinado pedido los comerciantes, no saben que mercadería va a recibir ni a qué precio, porque en el transcurso de la semana capaz que recibió la mercadería, pero viene con una lista de precios que ya tiene un nuevo aumento. Y lamentablemente si no se traslada el aumento al mostrador, después no se puede reponer esa mercadería. La verdad es compleja la situación en un contexto de inflación.

CAME

Respecto a la reunión e CAME que se realizó en Santa Rosa, sostuvo que: “Estamos contentos de haber sido anfitriones del encuentro. Vinieron alrededor de 150 personas de todas las provincias”

Destacó que “hace varias gestiones hemos presentado un proyecto en el municipio de Santa Rosa, sobre centros comerciales, por diversas situaciones no se ha podido lograr. CAME en ese sentido tiene todo un programa ya que hace 20 años viene desarrollando centros comerciales del país. Frente a esto, el municipio pidió una reunión con CAME para analizar el desarrollo de un centro comercial en Santa Rosa”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios