Combatir el empleo en negro y fortalecer el gremio de camioneros, las prioridades para Ordoñez

El nuevo secretario general del gremio de camioneros agradeció el acompañamiento de las y los afiliados. En las elecciones del domingo venció a Aurelio Baragiotta.

El domingo 22 de mayo se celebraron las elecciones en el gremio de camioneros y Dionisio Ordóñez y Carlos Sosa encabezaron la lista Verde que venció a la lista Celeste que postulaba al hijo del actual secretario General, Horacio Baragiotta, para continuar al frente del gremio.

En diálogo con Plan B, Ordoñez agradeció el apoyo de las y los afiliados y destacó la afluencia de votantes que superó las 800 personas.“Ayer tuvimos las elecciones del sindicato en toda la provincia. Fue en una elección muy buena. Si bien perdimos en algunos pueblos, remontamos con los votos de 25 de Mayo, General Pico y Santa Rosa”, dijo.

“En total, votaron 882 personas y la Lista Verde ganó con 611 votos, mientras que la Lista Celeste obtuvo 270 votos. Ganamos muy bien y estoy contento, porque digo que no ganó Dionisio Ordoñez, sino que ganaron los afiliados, ya que siempre estuve para resolver problemas y siempre voy a seguir estando”, agregó.

“Ahora, la responsabilidad es más grande y además de la salud, se tendrá que controlar la cantidad de afiliados, si se les paga como corresponde, para tener el gremio ordenado”, precisó en referencia a sus nuevas responsabilidades como secretario general del gremio camionero.

Consultado sobre si esperaba una victoria tan amplia, Ordoñez dijo que “pensábamos que íbamos a ganar, pero no que la gente iba a responder de esa manera. Todos me decían que me quedara tranquilo, que iba a ganar por lo hecho antes, durante y después de la pandemia”.

“Pero yo siempre digo que el otro también se prepara para esto. Fue bueno, porque con Horacio en ningún momento salimos a pegarnos. Fue una elección tranquila. Hoy me llamó para felicitarme y me dijo que cualquier cosa que necesitaba, estaba a disposición”, resaltó Ordoñez.

“Esto es bueno, porque terminada la elección, para mí todos son afiliados y les voy a responder de la misma manera. No hago diferencias si trabajaron para la otra lista”, dijo.

Ordoñez confirmó que ya recibió la felicitación de Hugo Moyano. “Es importante, contar con el apoyo del máximo líder de camioneros, que consigue todo y pelea por los trabajadores, es muy importante”.

Consultado sobre la amplia diferencia de votos que se dio en algunas localidades, Ordoñez dijo que fue debido a su gestión en Salud. “Yo iba a todos lados cuando me necesitaban. Si llegaba un enfermo, íbamos al departamento, a la clínica y a ese trabajo, la gente lo reconoció mucho. Eso se vio en 25 de Mayo, General Pico, Santa Rosa y Catriló. Pensábamos que íbamos a ganar, pero no por tantos votos, ni que fuera tan histórica la cantidad de votantes en las elecciones”.

Por último, Ordoñez dijo que los principales desafíos de la gestión será continuar con el fortalecimiento de la obra social y el trabajo no registrado. “El tema del trabajo en negro hay que ir acomodándolo. Muchas veces, el empresario dice que es para no descontarle, pero se perjudica el trabajador. Cuando se jubila, lo hace con dos pesos con cincuenta. Han venido muchos compañeros en edad de jubilarse, que comparan sus jubilaciones con otros y la respuesta es porque trabajaron en negro y sus aportes no figuran en Anses”.

“Vamos a luchar contra eso. De a poco, yo no quiero romper ninguna empresa. Digo que los empresarios no son mis enemigos, pero tampoco son mis amigos. Yo estoy para defender al trabajador. Ningún empresario va a arreglar nada conmigo. Primero está el trabajador. Reclamamos lo justo, lo que debería ser, con trabajos en blanco y que cumplan con el convenio colectivo de trabajo”, cerró.

