El Defensor de Niños, Niñas y adolescentes de La Pampa cuestionó a Boca por la inclusión de Villa en la final

Compartir esta noticia:











Juan Pablo Meaca pidió que el negocio del fútbol “no invisibilice los abusos y violencia”.

El Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca, aseguró una vez que Boca salió campeón del fútbol argentino que “la pelota se manchó…que el negocio no invisibilice los abusos y la violencia”.

Lo hizo en alusión a que el jugador colombiano, Sebastián Villa, jugó el partido que el equipo de Bataglia le ganó a Tigre por la final de la Liga Profesional de Fútbol disputada en Córdoba.

En el posteo realizado en su muro de Facebook, Meaca utilizó la frase de Diego Armando Maradona durante su despedida del fútbol en la cancha de Boca, el 10 de noviembre de 2001, cuando afirmó que “el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.









Sebastián Villa fue denunciado por una joven por abuso sexual e intento de femicidio durante un encuentro en una casa de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.

La semana pasada, la fiscala Vanesa González ordenó que el jugador del club Xeneize no pueda salir del país y le impuso una prohibición de acercamiento hacia la denunciante y su grupo familiar.

Según la nueva denuncia contra Villa, el episodio ocurrió en la casa que el futbolista colombiano posee en el barrio «Venado II» de la localidad de Canning, en la zona sur del conurbano bonaerense, horas después de haber participado de un asado al que asistieron otros jugadores del plantel de Boca.

La joven explicó que conoció a Villa a principios de 2020, cuando el futbolista aún estaba en pareja con Daniela Cortés, y lo consideró como una persona «sumamente violenta y agresiva».

Respecto a la noche del presunto abuso, el 26 de junio del 2021, la víctima contó que el futbolista había tomado «mucho alcohol y más de una botella de whisky» y que le reprochaba que, mientras participaban del asado en la casa de un compañero del plantel en Ezeiza, «había mirado» a los futbolistas.

Tras mantener una fuerte discusión, Villa y la joven se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a su empleado de seguridad apodado «Vikingo» y un amigo llamado Félix Benítez.

«En ese momento comenzó lo que fue la peor situación de mi vida», señala la víctima en su denuncia, donde relata que tras ser maltratada y golpeada por Villa, ella se quiso ir y, ante esa situación, el delantero de Boca le bajó los pantalones, la arrojó sobre una cama y la violó.

Tras el abuso, la joven llamó a una amiga y, en un auto de alquiler de la plataforma Uber, se trasladó a su casa en la Ciudad de Buenos Aires, donde se bañó, puso su ropa a lavar y se cortó «el pelo bien corto producto del shock».

La joven contó que tiene grabadas las conversaciones en las que el futbolista colombiano, a través de su amigo Benítez, le ofrece 5.000 dólares para que se olvide «de todo lo que pasó»

Esta es la segunda denuncia que recibe el futbolista y goleador del club de la Ribera, ya que está a la espera del juicio oral en la causa que lo investiga por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, también colombiana, quien en abril del 2020 lo denunció supuestamente tras haber sido amenazada y golpeada.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios