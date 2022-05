Jorge Lezcano: “Ziliotto es nuestro candidato”

Compartir esta noticia:











Jorge Lezcano, referente de Identidad Peronista, se refirió al lanzamiento de espacio en Toay. Apoyó las candidaturas de Ziliotto y Luciano di Napoli para el 2023.

El principal referente de Identidad Peronista, Jorge Lezcano, ratificó su apoyo a una probable reelección de Sergio Ziliotto a nivel provincial y de Luciano di Nápoli para la intendencia de Santa Rosa.

“Yo no tengo dudas que Ziliotto es el candidato y eso no es lo que discutimos”, afirmó Lezcano en declaraciones radiales y señaló que el reciente lanzamiento de Identidad Peronista en Toay se propone buscar una mayor amplitud en relación con la base electoral del peronismo. “Buscamos una mayor amplitud de la relación con las bases, para que se logre una unidad conceptual y de criterio, siempre dentro de un espacio nacional y popular, donde hay matices, pero todos esos matices tienen que ir a una gestión de estado y a una elección”.

En la misma sintonía, apoyó a Luciano di Nápoli para un probable segundo mandato. “Él tiene que seguir, claramente. Tenemos que acompañar, resaltando todo lo bueno que se está haciendo en Santa Rosa, si di Nápoli quiere seguir siendo intendente. Después discutiremos por dónde el es camino para lo que falta, es lo que tenemos que discutir. Pero para seguir, no para volvernos, ni ir para otro lado. El camino es éste, se está haciendo largo, la gente está mal, no hay trabajo y los salarios son malos. La inflación es tan alta y la economía está distorsionada”.

¿”Pero cuál es la causa de la distorsión de la economía? Cualquiera podría decir que la pandemia. No, la pandemia la acentuó, la hizo incontrolable, pero teníamos algo peor que la pandemia, por algo la sociedad cambió de mando y le dio la derecha al Frente de Todos. No estamos dando respuestas, lo que no podemos es cambiar el escenario y el rumbo del país. El año que viene se discuten dos países. Y uno, lo probamos cuatro años y salimos rápidamente y el otro, hay que mejorarlo, pero hay que seguir por este camino”, dijo Lezcano a periodistas de FM Radio Noticias.

En referencia al lanzamiento de Identidad Peronista, Lezcano dijo que busca incluir a quienes están fuera del peronismo. “Todo aquel militante que tiene una queja, de cualquier sector, que no lo invitan. Lo que buscamos es sumar y construir una alternativa, siempre pensando en seguir gobernando la Nación, la Provincia y cada una de las municipalidades”.

Lezcano dijo que los matices en el Frente de Todos están en lo metodológico. “Es en las formas. Claramente a nivel nacional están los matices a la vista, no hay que asustarse de esos matices, son la pertenencia ideológica a un solo motivo político, que la instrumentación la lleva a la diferencia, pero lo que no nos lleva a la diferencia es el punto final, por eso es que seguimos siendo el Frente de Todos y buscamos que se dé respuesta, por un camino o por otro, a la necesidad imperiosa de la sociedad de tener empleo, mejores salarios y mejor calidad de vida”.

“Identidad Peronista representa a todo aquel militante que tiene una queja, que quedó afuera o no lo invitan, que no es parte. Buscamos la representación, el liderazgo, volver a la política, que es sana, la política es representación, discusión y debate para que todo eso se transforme en política de estado”, dijo Lezcano.

“Yo no tengo dudas que Ziliotto debe ser el candidato y no es lo que discutimos. No está en discusión. ¿Cómo vamos a decirle a la sociedad que apoye a Ziliotto, si en el tiempo anterior no le dijimos todo lo que estamos defendiendo y haciendo? Claramente no se puede revertir en dos años lo que hizo Macri en cuatro, devastadores y endeudadores y hasta aplaudidores del Rey Juan Carlos, cuando cumplimos 200 años, en un discurso que no se cómo, la Argentina se quedó callada. Claro, ellos aplauden la dependencia y esto es lo que tenemos que hablar con la sociedad, en tiempos no electorales”, agregó.

