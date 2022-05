Riquelme dijo que Boca “tomará medidas” con Villa luego de que la Justicia “dictamine”

Compartir esta noticia:











El vicepresidente de Boca repudio el hecho denunciado por una joven y aclaró que ni él ni los miembros del Consejo de Fútbol «son jueces», como para adoptar algún tipo de sanción contra el colombiano antes que lo haga la justicia. «Está golpeado anímicamente», respondió al ser consultado sobre la situación de Villa.

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, aseguró este lunes que el club «tomará medidas» con el futbolista colombiano Sebastián Villa cuando «la Justicia dictamine» sobre la denuncia de abuso sexual que recibió el delantero por parte de una joven, y por primera vez repudió el hecho.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Cuando la justicia dictamine lo que pasa, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde. Yo lo veo así”, dijo Riquelme en declaraciones a Radio 10 respecto a Villa, quien fue denunciado el viernes 13 de mayo por la presunta violación de una joven ocurrida en junio del año pasado en la casa del futbolista.

Además, el ídolo “xeneize” expresó que ni él ni el Consejo de Fútbol de Boca “son jueces”, a la vez que negó haberse enterado de los resultados de la pericia psicológica de la joven que denunció al futbolista, la cual concluyó que la denunciante presenta «indicadores de abuso sexual».

“Nosotros (el Consejo de Fútbol) no somos jueces. Es un tema tan sensible que tenés que pensar 74 veces qué decir. Esperemos a ver qué dice la justicia. Todos pensamos igual. Yo ahora tengo que llegar al club y enterarme de todo, ahora no sabría decirte”, explicó el ex “10” de Boca.

Sin embargo, Riquelme aclaró que repudia los hechos denunciados por la víctima hacia el jugador colombiano: “Vos, yo, creo que todos repudiamos. Yo soy una persona normal y es la realidad. Cuando hablamos de fútbol, hablamos de fútbol. Cuando es otro tema, bueno, nos da bronca, a vos, a mí, a todos”.

El vicepresidente de Boca también hizo mención a sus dichos la semana pasada en una entrevista con el canal de deportes ESPN, en la cual evitó hablar del tema y dijo que “Villa es un ejemplo como profesional” y que «es el mejor jugador del fútbol argentino».

“El otro día hice una nota de fútbol y si hablamos de fútbol tenemos que separar las cosas. El fútbol es una cosa y el otro tema es diferente”, aclaró Riquelme y agregó: “Cuando hablo de fútbol, hablo de fútbol y este chico sabe jugar al fútbol. No tiene nada de malo. Después tengo que aguantar 3 días que digan que Riquelme esto, lo otro. Yo hablo bastante claro. No van a lograr ponerme nervioso”.

Por último, Riquelme dijo que Villa está “golpeado anímicamente” y que recibe tratamiento psicológico por profesionales del club.

“Están los psicólogos y mucha gente detrás. Nosotros lo acompañamos cada día. Y a él se lo encuentra bien. Él está golpeado, como corresponde. Nosotros no podemos hacer más que eso”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios