Falta de viviendas “El Nuevo Salitral es la punta del iceberg”

En una carta abierta que lleva por título “Sin tierra, sin luz, sin gas, con frio, con calor, con trabajo, sin trabajo, pero con el orgullo de hacer todo por nuestras familias”, habitantes de “El Nuevo Salitral”, reclaman una solución.









En un texto enviado a esta redacción, señalan:

Desde hace 3 años estamos viviendo en el Nuevo Salitral, ese barrio – ya dejo de ser un asentamiento – que construimos donde antes reinaba el abandono. De ser un basurero donde la propia Municipalidad tiraba desperdicios, a ser un barrio con casitas de material, chapa, de espacios comunes, humilde, solidario, de risas y a veces de llantos.

No teníamos a dónde ir. La mayoría vivíamos en casas prestadas, alquiladas, amontonados con otras familias o estábamos en la calle. El Nuevo Salitral se armó como respuesta a esta realidad injusta, donde unos tienen mucho y otros no tenemos nada. Donde ya ni trabajo podemos conseguir, donde el sueldo o los pesos que juntamos no alcanzan para nada.

Somos albañiles, pintores, limpiamos casas y jardines, cuidamos niñxs y ancianxs, hacemos panificados, trabajamos en el merendero, somos carniceros, hacemos changas, reciclamos en el relleno sanitario. Somos esa realidad, la realidad de pelearla día a día.

El gobierno nos mira. Se acuerda de nosotros sólo en las elecciones. Hoy nos da la espalda, no se hace cargo. Pero sabe que esta realidad es su responsabilidad. O ¿por qué estamos como estamos? Años y años donde la política económica concentra cada vez más la riqueza, años de ajuste, de recortes, de priorizar los intereses particulares de unos pocos en contra de los intereses de las mayorías populares. El Gobierno es responsable de esta realidad que nos empuja y nos condena a miles y miles a la pobreza.

Por eso decimos que el Gobierno debe hacerse cargo, debe dar una respuesta que permita garantizar los derechos más elementales. No queremos quedarnos en la calle ni que nos regalen nada. Queremos la posibilidad de comprar nuestro pedacito de tierra.

Llegamos hasta acá, bien o mal, pero llegamos. Hoy tenemos una causa por desalojo. Nos dicen que usurpamos, que somos delincuentes. No nos resignamos y lucharemos por defender el derecho de nuestras familias a la tierra y la vivienda. Esos derechos que el propio gobierno y la justicia cómplice vulneran.

Porque la realidad de nuestras familias es la realidad de miles de familias en toda La Pampa. El Nuevo Salitral es la punta del iceberg de un problema gigante que es la falta de un techo propio. Mientras crecen los asentamientos, empresarios inmobiliarios y sus socios políticos usan la tierra para la especulación, para aumentar el valor de los inmuebles y de los alquileres, es decir, para hacer negocios a costa de las necesidades de la mayoría trabajadora.

Por eso gritamos bien fuerte, para que nos escuchen todxs lxs funcionarios: ¡¡¡Tierra para Vivir!!!! ¡¡¡No para los Negociados!!!

Las y los invitamos a acercarse al Nuevo Salitral, a conocernos y a sumarse a esta lucha por todos los derechos vulnerados pero por sobre todas las cosas a no resignarnos!!

Familias del Nuevo Salitral de Santa Rosa

26/05/2022

