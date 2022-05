Anticipo: Tierno fue habilitado para ocupar cargos públicos y será candidato en 2023

Compartir esta noticia:











El exministro de Seguridad y exintendente de Santa Rosa, Juan Carlos Tierno, podrá ser candidato en las elecciones generales de 2023. Fue habilitado por el juez de ejecución de sentencia.

El juez Martín Saravia habilitó a Juan Carlos Tierno para ocupar cargos públicos y podrá presentarse como candidato de Comunidad Organizada el próximo año. Tierno había sido inhabilitado en junio de 2019 por 4 años para el ejercicio de cargos públicos.

Plan B pudo saber que Saravia, ante un recurso presentado por Tierno, dispuso la “rehabilitación para el ejercicio de cargos públicos”

Desde Comunidad Organizada recibieron con entusiasmo la definición judicial, ya que ahora “Tierno puede y se va a presentar ante el pueblo como candidato para gobernar”. Resta definir si competirá por la Gobernación o por la intendencia de Santa Rosa.

Juan Carlos Tierno fue intendente de Santa Rosa entre el 10 de diciembre de 2007 y el 7 de marzo de 2008, cuando fue destituido por la Cámara de Diputados de La Pampa tras haber sido denunciado en la justicia por abuso de poder al aprobar un presupuesto ad referéndum del Concejo Deliberante.

Cómo Tierno fue destituido, el presupuesto no fue ratificado. Y, aunque ello no ocurriera, el FrePam, que tenía la mitad de los concejales, fue uno de sus denunciantes y no iba a ratificar ese presupuesto. En esos 87 días se vivió un clima de tensión y conmoción en gran parte de la ciudad.

La justicia lo condenó por abuso de poder, ya que es atribución legislativa la de sancionar presupuestos y ordenanzas tarifarias, a la pena de 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

La sentencia quedó firme el 12 de junio de 2019 y no podía ocupar cargos públicos hasta ese día de 2023, aunque algunos interpretaban que si podría ser candidato ya que de ser elegido, asumiría en diciembre de 2023.



Hoy, con la resolución de Martín Saravia, Tierno quedó formalmente habilitado para participar de las elecciones generales de 2023.

