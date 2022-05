La Pampa otorgó garantías a 675 PyMes por 1250 millones de pesos

Compartir esta noticia:











A un año de la creación del Fondo de Garantías Pampeano (FoGaPam), casi 700 MiPyMEs pampeanas fueron asistidas con garantías para acceder a créditos que potencien sus negocios.

“El balance de este año es totalmente positivo y superavitario, porque se logró poner en funcionamiento una herramienta que contribuye fuertemente al desarrollo y crecimiento de todas las PyMEs de la provincia de La Pampa: no solamente de aquellas que pueden contar con una garantía hoy, sino también de todas las que van a recibir la asistencia de FoGaPam”, afirmó el presidente del Fondo de Garantías Pampeano, Sergio Pereda.









El Gobierno Provincial informó que se otorgaron garantías a 675 MiPyMEs, en 57 localidades de La Pampa, por más de 1.200 millones de pesos, con un límite de $31.000.000 en cada una.

“Estamos creciendo mucho, y queda mucho por recorrer, que es donde siempre ponemos los esfuerzos, en aquello que falta. Pero sin dudas hoy el fondo tiene cimientos fuertes y la potencialidad de seguir creciendo”, agregó Pereda. Luego explicó: “las herramientas que ofrece FoGaPam son la puerta de acceso a créditos que permiten que una empresa crezca exponencialmente. Es una puerta que en muchas provincias y durante mucho tiempo en esta estuvo por demás cerrada, donde era muy complejo acceder al sistema”, dijo.

“El Estado pampeano está presente, acompañando a las MiPyMEs a través de FoGaPam. Hoy el Fondo permite tener ese respaldo que no se encuentra o no se tiene en los bienes y/o la situación financiera que el sistema exige. Posibilita que con tu patrimonio y con tu esfuerzo, tus herramientas, ideas y emprendedurismo, exista una posibilidad de crecimiento y una oportunidad de desarrollo. Fogapam ofrece no solo una garantía, sino también soluciones y acompañamiento a las empresas pampeanas”, agregó.

El FoGaPam es el fondo de garantías de carácter público en la provincia de La Pampa. Pone a disposición de las MiPyMEs herramientas como: otorgamiento de garantías para la facilitación del financiamiento; inclusión al sistema financiero; acceso al Mercado de Capitales; garantías comerciales; velocidad en los tiempos de la financiación; y asesoramiento financiero.

