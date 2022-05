Mujeres indígenas denuncian abuso policial

Compartir esta noticia:











Desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir hicieron público un atropello policial el jueves 26 de mayo en la Terminal de ómnibus de la cuidad de Esquel. Revisaron solo los bolsos de mujeres originarias y los efectivos se negaron a identificarse.









En la denuncia pública, señalan:

«Nosotras pu lamgen Mapuche queremos dar a conocer los hechos sucedidos el día jueves 26 de mayo en la Terminal de ómnibus de la Ciudad de #Esquel (#Chubut). Llegamos a la terminal, regresando de participar del 3er Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir en Salta, donde decidimos tomar acciones contra el #Chineo y el Terricidio.

Comenzamos nuestro retorno desde Salta hacia el sur a las 8.am. Pasamos por varios controles aeroportuarios en los dos vuelos que tomamos, con escala en Córdoba, sin inconvenientes. Cuando arribamos a la ciudad de Bariloche, continuamos viajando en micro hasta la ciudad de Esquel donde nos encontramos con el despliegue de un operativo policial con presencia de muchos efectivos de civil.

El equipaje de cada pasajero fue escaneado, luego un perro (adiestrado al servicio de la policía) pasa olfateando equipajes y se detiene en varios de estos. No solo de nuestras lamngen sino de otros pasajeros que venían en el micro, a quienes decidieron arbitrariamente no requisarles sino dejarlos ir, mientras que a nuestras lamngen las apartan a la espera de otra requisa más minuciosa. Esta decisión fue un indicio de que todo esto no era casualidad, sino que era el comienzo de otro hecho del abuso policial en la provincia de Chubut.

La lamngen cuyo equipaje no fue retenido, por seguridad, comenzó a registrar todo el proceso. Ante esto, policías masculinos se acercan de manera no amable a cuestionar dicho acto y obligando a la lamngen a identificarse solo por registrar.

Nosotras hemos exigido a cada uno de ellos que se identifiquen como corresponde, pero todos los policías uniformados se negaron a identificarse, y ninguno llevaba su identificación como corresponde. ¿Cuál es la razón para operar de esta forma? ¿Qué es lo que esconden?

Luego de requisarnos de manera personal una por una, dentro de una oficina, no han encontrado absolutamente nada que pudieran perjudicarnos, ni en nuestros equipajes, ni en la ropa que llevábamos puesta. Ellos quisieron que firmemos un acta, nosotras exigimos primero leerla, pero eso nunca se nos permitió y jamás pudimos acceder si quiera a lectura de tal documento.

Han sacado fotografías de nuestras pertenencias personales, equipaje, mochilas, abrigo, riñoneras. ¿Cómo podemos sentirnos seguras a partir de esto si tienen imágenes no solo de nosotras, sino de nuestras pertenencias que usamos en la cotidianidad? No permitieron que pudiéramos ir al baño, siendo esto un trato degradante y arbitrario.

¿Es casual que de que todos los bolsos olfateados se eligieran sólo los nuestros? Estuvimos más de tres horas en la terminal con un operativo ilegal, policía de civil y uniformados negándonos su identificación, cuestionando nuestro derecho al registro, hostigándonos a que borremos el mismo.

Ante todo este atropello, hemos realizado la denuncia en la fiscalía de Esquel. Estamos en alerta para resguardar la integridad física de nuestras hermanas. ¡No permitiremos que el racismo y el abuso de poder intente debilitar nuestro caminar!»

