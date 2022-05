ENAC criticó a la “ola de multinacionales que todas las semanas remarcan precios”

Compartir esta noticia:











El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, criticó la remarcación por parte de formadores de precios y aseguró que la alta inflación impactará en el nivel de venta de las pymes en todo el país.

Leo Bilanski, es el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), una organización empresarial pyme de perfil oficialista, pero aclara que, «no somos un apéndice partidario, sino una expresión política de un sector empresarial que quiere otro modelo de país que no se termina de nacer. Somos aliados, pero críticos del gobierno».









En un reportaje publicado por El Cronista Pyme, Bilanski recordó que ENAC es una organización que se conforma a fines de 2015 y se constituye en 2016 como asociación civil. Nuclea a 500 empresarios y empresarias de 20 provincias que tienen entre 1 y 2000 trabajadores de todos los sectores productivos.

– ¿Y que ideas promueven?

Trabajamos para que en la Argentina se desarrolle un modelo de país de producción y trabajo nacional. Y en una alianza política con los trabajadores, con el movimiento obrero organizado, algo que es característico de nuestra organización a diferencia de otras instituciones.

– ¿Qué opinan del aumento de tarifas que se viene?

Durante el macrismo tuvimos un fuerte activismo contra el tarifazo, formamos parte de la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires y de las audiencias. Pero en las últimas que hubo no participamos y sacamos un comunicado rechazando un aumento de tarifas. La verdad es que una audiencia donde ya está todo resuelto y no se termina de explicitar cuánto va a impactar en las pymes no tiene sentido.

– ¿Cómo impacta en las pymes la inflación?

Nosotros hacemos un relevamiento cada tres meses en todas las provincias desde hace 5 años y en este último trimestre vimos que hubo buenas ventas. El 80% de las pyme vendió más o igual que el trimestre anterior. El 44% declaró que iba a tener más utilidades y el 37% tomó trabajadores. Aunque hay una dinámica positiva vemos que ese bienestar no se constituye en bienestar generalizado porque la inflación castiga tanto a los costos de las empresas como el poder adquisitivo de nuestros trabajadores.

Nueve de cada diez empresas recibió aumentos en el primer trimestre y el 90% de ellas los trasladó a precios. Parece que el deporte de moda ahora es ser remarcadores, pero sino no podés reponer mercadería.

Estamos siendo llevados puestos por una ola de multinacionales que todas las semanas remarcan precios y nuestros trabajadores ven que su salario se licúa de una manera acelerada. Es dramático. Cuando le preguntamos a los empresarios que inflación esperan para este año nos dicen que un 55%, cuando le preguntamos que incremento salarial pueden dar nos dicen un 30%. Ahí tenemos un problemón, porque va a terminar impactando en las ventas.

– ¿Cómo se hace para recomponer el mercado interno?

Los formadores de precio se apropian de una renta que no les corresponde. Desde agosto del 2020 alertamos a los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo y no lo pudieron corregir. Y estamos hablando en el marco de una emergencia económica. Tendrían que haber mitigado los 6 puntos que se apropiaron de renta en 2020 y después 12 a 15 puntos del 2021. Y no se hizo. La responsabilidad es del ministro de Economía porque cuando se juntó con los formadores de precio en febrero de 2021 les dijo que el tope de aumento es de 29% y terminó en 50,9% y no hizo nada.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios