Paridad de género en ATE: “Este estatuto viene a poner en valor la lucha de muchas compañeras” 

Roxana Rechimont, secretaria general de ATE La Pampa habló ante el Congreso Extraordinario de la Asociación Trabajadores del Estado y remarco la importancia de la reforma del Estatuto, valorizando la lucha de todas las compañeras que militan en el gremio estatal, minutos antes que se aprobara la Paridad de Género del 50% y Alternancia en la conformación de los Consejos Directivos. «De lo que no podemos estar en desacuerdo que este es el momento que tenemos que decidir entre todas y todos que clase de sindicalismo queremos», afirmó.

Rechimont se dirigió al 53º Congreso Extraordinario de ATE diciendo que «Venimos escuchando desde hace mucho tiempo que este no es el momento y que tenemos que esperar, que tenemos que seguir debatiendo, fue fundamental lo de las mujeres de esta ATE, pocas es cierto, somos cuatro mujeres de los Consejos Directivos en todo el país, veníamos discutiendo que debíamos tener una transformación en nuestra herramienta sindical que refleje la historia de los Encuentros Nacionales de Mujeres esos que nos han formado y fortalecido para ocupar los cargos que estamos ocupando ahora; para militar en nuestros sectores, para hacer un recorrido sindical”.

“Este Estatuto es el camino y la herramienta que necesitamos todos y todas porque viene a poner en valor la lucha de muchas compañeras de antes de nosotras, que iniciaron el camino en el cual nosotras surcamos la lucha de hoy».

Además, dijo que «Estuvimos debatiendo seis años en el Consejo Directivo Nacional, trayendo propuestas y apostando para que este nuevo estatuto llegue hasta el último compañero y compañeras. Es el producto de discusión, de debate y aportes, podemos estar de acuerdo si es el ideal o no, pero de lo que no podemos estar en desacuerdo que este es el momento que tenemos que decidir entre todas y todos que clase de sindicalismo queremos, que herramienta sindical necesitamos para avanzar no solo contra la derecha reaccionaria sino también contra la violencia de género que padecemos día a día las mujeres en nuestra estructura sindical”, indicó.

