Luciano di Nápoli criticó a la gestión anterior: “En esta estancia había un taller de autos y de motos y una canilera”

El jefe comunal cargó contra la gestión anterior y criticó el uso de la Estancia La Malvina. “Cuando llegamos había un taller de autos”, dijo.

Este viernes se realizó el acto Institucional de incorporación de Reserva Urbana La Malvina y Los Caldenes, con la entrega del Acta de compromiso entre la Subsecretaría de Ambiente y Municipio de Santa Rosa, para la elaboración en conjunto de los respectivos planes de manejo.

En su discurso, el intendente Luciano di Nápoli criticó a la gestión de Cambiemos, de Leandro Altolaguirre. ““Cuando nosotros llegamos a La Malvina había un taller de motos y autos. Había una persona que usaba eso como vivienda particular y tenía un permiso precario. Había cubiertas, un montón de basura adentro del predio que se ha ido sacando, era todo lo que había atrás de lo que ahora es la Oficina de Informe y está renovada totalmente”, dijo el intendente a Plan B.

“Y en el fondo de la Reserva, piensen que esto estaba todo abierto, había una persona en el medio de los caminos, que estaba criando perros de carrera”, cuestionó el intendente.

Consultado sobre el estado del casco de la Reserva, di Nápoli dijo que “está en un estado de deterioro avanzado, necesita una reforma estructural grande y le hemos hecho pequeñas obras de mantenimiento. Requiere de una inversión muy grande para ponerlo en valor e incorporarle tecnología para esto”.

Por otra parte, en referencia a hechos de vandalización en la Reserva Los Caldenes, di Nápoli descartó el cerramiento. “Creo que hay que seguir invirtiendo en equipamiento, no soy partidario del cerramiento urbanos de espacios verdes, se puede mantener y comprometer el municipio de otra manera, para no tener que cercarla, pero sí hacer las inversiones que hay que hacer. Y el caso de esa familia, en La Reserva Los Caldenes, estamos trabajando para mantener el espacio verde como corresponde, pero para eso hay un problema social atrás, como tantos otros en la ciudad, pero me parece importante tener la Declaración de Reserva porque nos permite gestionar programas a nivel provincial y nacional y obtener fondos para eso”, agregó.

“En principio no pensamos cerrar la Reserva y la idea es que no se vandalicen los árboles. Hay que trabajar sobre el cuidado con los vecinos de enfrente, las comisiones vecinales y el personal municipal que está destinado a eso”, indicó el intendente.

