Robo la confitería Siete 10: “no hice nada y en el allanamiento nos rompieron y dieron vuelta todo”

Daniel Fernández fue acusado de robar casi 400 mil pesos de una confitería céntrica. Afirmó que no hizo nada y cuestionó a la Policía por el allanamiento en el que “nos rompieron el colchón, rompieron el cielorraso y dieron vuelta todo”.

“Tuvimos un allanamiento el 31 de mayo, vinieron con una orden judicial y se metieron buscando dinero por el supuesto robo en Siete 10, en el que no encontraron nada porque soy inocente”, afirmó.









“Yo empecé trabajando de cocinero, me pasaron a bachero y así, me fueron cambiando los puestos y yo agachando la cabeza para conservar el trabajo”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

“La Policía vino a buscar 390 mil pesos y ropa con la que se vio al sujeto robando. Me llevaron unos guantes de lana que los tiene cualquiera, 500 pesos en cambio, 12 mil pesos que tenía mi novia ahorrados, una mochila lila cuando buscaban una blanca con gris y los dos celulares. No me acuerdo qué más porque no me dejaron un acta ni nada”, afirmó.

“Primero hicieron una denuncia y después fui acusado. No sabemos si fue el dueño o algún empleado. El dueño es Fernando González. Me echaron sin causa, sin motivos”, dijo.

“Llevamos un descargo a la justicia pero no me devolvieron nada. Me acusan de haber robado dinero. Nunca se me pasó en la cabeza robar, soy un chico que labura. Jamás en mi vida he robado”, aseguró.

“Nos rompieron el colchón, nos dieron vuelta toda la casa, sacaron el cielorraso de telgopor. Ahora tengo que esperar, fuimos a fiscalía y nos dijeron que todavía no se me asignaba un abogado porque no declaré. El abogado que consulté me dijo que la fiscala Leticia Pordomingo y la jueza Florencia Mazza no investigaron nada”, finalizó

