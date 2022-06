“Debatamos, hagamos el mejor proyecto para los dueños de los remises y para quienes los usamos”

Compartir esta noticia:











La viceintendenta de la ciudad, Paula Grotto, se refirió al proyecto de su autoría que busca actualizar la ordenanzas de los remises en la capital pampeana.

En diálogo con Plan B Grotto reconoció que la transferencia de las licencias “es un tema controvertido” y pidió no temer al debate. Destacó otras modificaciones como la creación de una fórmula polinómica para fijar la tarifa o la obligatoriedad de contar con conductoras entre otros aspectos.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Hoy citamos a los remiseros para que contaran de primera mano cuáles eran las demandas del sector y explicaran a qué se debía cada una de las demandas de este sector”, dijo a Plan B.

“Lo que hice, particularmente yo porque soy la autora del proyecto, es escucharlos, analizar si era posible lo que pedían, en qué términos. Algunas cosas las estuvimos negociando y así nació este proyecto, con estas modificaciones, siempre atendiendo a las necesidades del sector”, dijo la viceintendenta.

Grotto recordó que la ordenanza es vieja y que se venía reclamando que se actualizara. “Entiendo que hay resquemores con la transferencia de las licencias. Hay que debatir, es lo que digo, el proyecto es para abrir el debate y no tengamos miedo a los puntos en que no podamos estar de acuerdo.”

“Es enriquecedor sentarnos, para que alguna cosa que se haya pasado en el proyecto, si hay una postura mejoradora, se puede llevar adelante. Para eso estamos acá, para debatir, ponernos de acuerdo y hacer el mejor proyecto, tanto para los dueños de los remises y para quienes los usamos”, dijo.

“Lo que nos pasa con el uso y la costumbre es que si la normativa queda atrasada en el tiempo, se toman decisiones fuera de la normativa, lo que hace es dejar al Estado en una situación incómoda y difícil, actualicemos la ordenanza, discutamos todo lo que tengamos que discutir y pongámonos de acuerdo”, afirmó Grotto.

En referencia a la transferencia y venta de licencias, Grotto reconoció que es el que más llamó la atención, pero no es el único punto importante. “Pensemos en lo que significa para ellos tener distintas paradas, en distintos puntos de la ciudad, no es un detalle menor”.

“Otro punto importante: ¿de qué manera se fija la tarifa?, ¿qué pagamos cuando pagamos el transporte por remis? No es un detalle menor, que tenga que ir a una remisería, que sea el único coche disponible, a las tres de la mañana y que tenga que negociar con quien me va a transportar, cuánto me va a cobrar. No es menor tampoco la obligatoriedad de que haya una mujer por turno o la obligatoriedad de que al menos en un vehículo se pueda transportar una silla de ruedas en el portaequipaje o en el baúl”, explicó la viceintendenta.

“Con respecto a la tarifa, ellos quieren que haya una polinómica, como sucede con los taxis, es lo más justo que podemos hacer, una gran cuenta donde se actualizan los gastos semestrales para mantener los vehículos. Nos parece una cuestión justa o necesaria. También, es cierto, está el tema de la transferencia de las licencias, que puede o no salir. Veremos, debatamos, charlemos hasta cansarnos. Si queremos modificar el estado, hay que modificar las ordenanzas. No tengamos miedo a las discusiones”, dijo Grotto.

“Otro punto en donde la ordenanza está atrasada, tiene que ver con la vestimenta. Se pedía que tienen que ir de corbata, cosas que están en desuso y que ya no lo estaban cumpliendo”, dijo.

Consultada sobre si está costando conseguir el apoyo del oficialismo, Grotto dijo que es está debatiendo. “Hay dos o tres personas con una postura más firme al respecto. Acá expertos en el servicio público de pasajeros, no es ninguno, se está estudiando. Insisto: una lectura rápida de la ordenanza, puede generar alguna conclusión no tan acertada. A la ordenanza hay que leerla en profundidad, es muy larga, muy específica, es perfectible y lo que yo quise hacer, es traer sobre la mesa el debate de una ordenanza que hace tanto tiempo está regulando el servicio y a ellos, ni a quienes lo utilizamos, nos servía”.

Contratación

En referencia a la contratación de Elena Gallioni, Grotto dijo que “es una compañera muy formada, muy militante que ha venido acompañando nuestro espacio político desde hace muchísimos años. Es una persona sumamente capacitada para ocupar el cargo que el concejal Mariano Rodríguez Vega le asignó y estamos todos muy contentos de que forme parte de este espacio político, no ya como militante, sino como parte de este Concejo Deliberante. Ella es abogada, necesitábamos una nueva asesora abogada con ese perfil. Es abogada y mujer, muy contenta de que forme parte de este equipo”.

Grotto recordó que cada concejal puede contratar a un auxiliar y a un asesor o asesora. “El concejal Rodríguez Vega no tenía quien cubriera ese rol. Mercedes era una excelente asesora que perdimos. Ella fue ascendida y la extrañamos y quedaba un lugar vacante. Él buscaba una mujer con este perfil y estaba Elena disponible”, cerró Paula Grotto.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios