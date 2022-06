Elecciones, Congreso, continuidad del FreJuPa: Ziliotto reúne al Consejo del PJ con miras a 2023

Compartir esta noticia:











El Gobernador y Presidente del Partido Justicialista encabezará la reunión este lunes a las 16 en la sede Santa Rosa del peronsimo. Convocatoria a un Congreso partidario y estrategia electoral, en la agenda. El jueves, Luciano di Nápoli reúne al Consejo Local de Unidades Básicas.









Sergio Ziliotto vuelve a reunir al Partido Justicialista este lunes por la tarde para realizar un análisis de la situación política, informar el posible desdoblamiento de las elecciones y proyectar la convocatoria a un congreso partidario durante este 2022.

También se comenzará a discutir la estrategia electoral y la continuidad o no de un frente multipartidario como el FreJuPa y el Frente de Todos a nivel nacional.

En la reunión sobrevolará la figura de Carlos Verna, conductor de la Línea Plural, mayoría en el PJ y a la que responde Sergio Ziliotto.

Se espera la presencia de las autoridades que comparten la conducción con el Gobernador, como la vicepresidenta del PJ, María Luz Alonso, el secretario general, Daniel Lovera e integrantes del Consejo Partidario como el vicegobernador Mariano Fernández, el intendente de Santa Rosa y presidente del PJ capitalino, Luciano di Nápoli.

También asistirán las diputadas y diputados Alicia Mayoral, Roberto Robledo, Ariel Rojas, Espartaco Marín, César Montes de Oca, el senador nacional Daniel Bensusán, el ministro Ariel Rauschenberger, el titular del IPAV Jorge Lezcano, la intendenta de Luiggi, Patricia Lavín, la secretaria Liliana Robledo, la exsenadora Norma Durango, entre otras personas que integran la dirección del PJ.

Santa Rosa

El intendente de la capital pampeana, Luciano di Nápoli, ya convocó al Consejo Local de Unidades Básicas para el jueves 9 de junio.

Plan B pudo saber que el intendente no ha reunido al Consejo Local porque siguió el ritmo del Consejo Provincial y el jueves recibirá cuestionamientos por no mantener una consulta activa a las Unidades Básicas y por no dar funcionamiento formal a la conducción santarroseña.

Tanto di Nápoli como Ziliotto encabezaron por última vez reuniones partidarias con distintos sectores en el mes de septiembre, luego de la derrota en las PASO de 2021.

