Ziliotto: “la reelección no me preocupa ni me ocupa”

Compartir esta noticia:











El Gobernador y Presidente del PJ, Sergio Ziliotto, indicó que “no es tiempo electoral, es tiempo de gestión y darle respuestas a la gente que ha elegido el modelo de gestión del peronismo desde 1983”.

Ziliotto aseguró esta tarde que “la reelección no me preocupa ni me ocupa. En la agenda del PJ no hay nada que tenga que ver con lo electoral” y evitó pronunciarse sobre el desdoblamiento de las elección en la Provincia.









El Gobernador de La Pampa afirmó que convocó a la reunión del Consejo Provincial del PJ para normalizar las Unidades Básicas de Metileo, Eduardo Castex, y de Villa Alonso de Santa Rosa. Indicó que las elecciones se harán después del invierno.

“La reunión es para terminar el proceso administrativo que tiene que ver con la renovación de los cargos del Partido Justicialista de La Pampa en las tres unidades básicas que no tuvimos la oportunidad de plasmar el proceso de unidad que se dio en el resto de la Provincia”, dijo.

“También hay una serie de localidades que no presentaron autoridades en el plazo anterior y ahora podrán hacerlo. La fecha la vamos a decidir entre todos, seguramente será cuando pase el invierno y tengamos mayor certeza de no tener ningún tipo de imposibilidades y garantizar el espacio para la elección”, añadió.

A su vez, descartó el tema electoral: “en la agenda del partido no hay nada que tenga que ver con las elecciones” pero a su vez aclaró que “no tengo ninguna duda de que el peronismo va a seguir gobernando la provincia”.

En otro tamo de la conferencia de prensa que realizó antes de iniciar la reunión partidaria afirmó que “la relación con Verna es la misma de siempre, hablamos de manera cotidiana sobre los temas de la provincia”.

Definiciones

“Hoy no existe una agenda electoral dentro del partido justicialista, no son momentos electorales, son momentos de gestión. Hay mucha gente que hoy no llega a fin de mes y la mejor forma de hacer política es gestionar para dar respuesta a la gente. Queremos potenciar el modelo de provincia del justicialismo”, señaló Ziliotto

“El PJ ha demostrado a partir de los distintos gobiernos y con un modelo consolidado de desarrollo de la provincia, nos ha llevado a que la sociedad nos haya dado la posibilidad de gobernar. La mejor forma de honrar el voto popular es dar respuestas desde la gestión”, aseguró.

– ¿Qué análisis hace de la renuncia de Matías Kulfas?

– La facultad de elegir o no los ministros y ministras es del presidente de la Nación. Yo he sido ministro del gobierno provincial y desde el mismo día en que asumimos presentamos la denuncia para que quien está a cargo del ejecutivo pueda tomar las decisiones que sean necesarias.

La salida de Kulfas no cambia las políticas nacionales. Me lo confirmó el Presidente este fin de semana– resaltó.

– ¿Cuáles son los tiempos de candidaturas?

– Como ya dije, hoy no son tiempos electorales, todos preguntan de la reelección, ni me preocupa ni me ocupa. Creo que el principal activo que tiene el PJ es la trayectoria, la historia y el modelo de Provincia que hemos llevado a cabo, más allá de los nombres. Tenemos que fortalecer el activo que representa el PJ La Pampa con el proyecto de desarrollo de la Provincia. Yo no tengo ninguna duda de que el PJ va a seguir siendo gobierno en diciembre de 2023 – finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios