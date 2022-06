Gasoducto en Vaca Muerta: la Justicia ordenó un operativo para obtener el pliego de licitación

Compartir esta noticia:











En el medio de acusaciones cruzadas por supuestas irregularidades en realización del pliego para favorecer a Techint, se realizó un operativo en el Ministerio de Desarrollo Productivo por orden de la Justicia Federal, en el marco de tres denuncias hechas el lunes.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó un operativo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el que se secuestró el pliego del gasoducto Néstor Kirchner.

El procedimiento se dio en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el proceso de esa licitación, a partir de tres denuncias que se formalizaron el lunes en los tribunales de Comodoro Py, publicó Noticias Argentinas.









La polémica alrededor del gasoducto comenzó el fin de semana, cuando desde el Ministerio que encabezaba el saliente Matías Kulfas se deslizó que hubo movimientos de parte del kirchnerismo para favorecer a la empresa Techint para quedarse con la licitación.

El mensaje off the record atribuido a Kulfas generó suspicacias porque la licitación de Enarsa especifica caños de 33mm, los que Techint fabrica en Brasil. “Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)”, detallaron las fuentes oficiales en un mensaje que recibió Infobae.

En este sentido, desde la empresa, radicada en Santa Fe, salieron a despegarse de los dichos de Kulfas y mediante un comunicado señalaron que no pueden fabricar lo que Kulfas dijo que podía, que eventualmente podrían hacerlo a fin de año, cuando recién podrían fabricar chapas de hasta 30 pulgadas. “La empresa se encuentra en proceso de ampliación de su gama de productos, desarrollando pruebas para la producción de chapas gruesas con calidad API, que es la calidad estandarizada para usar en gasoductos y oleoductos (API/American Petroleum Institute). Actualmente, no produce chapa con calidad API apta para gasoductos, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro”, destacaron desde Santa Fe.

Lo cierto es que en el Juzgado de Rafecas recayó la primera de las denuncias hechas el lunes en Comodoro Py, mientras que las otras dos fueron a parar a manos de su par Ariel Lijo.

Las denuncias fueron presentadas tras la renuncia forzada de Kulfas, en medio de las quejas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que lo vinculara a un off de record en la que denunciaba supuestas irregularidades en el proceso de licitación de la obra.

La denuncia que estudia Rafecas fue hecha por Santiago Dupuy de Lome y el magistrado interviene junto con el fiscal Carlos Stornelli.

“Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones por la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint”, señala la presentación, a la par que apunta contra Kulfas.

En ese sentido, remarca que él no radicó una denuncia en su momento, y el abogado también acusó a Andrés Cirnigliario, presidente de IEASA, por presuntos delitos de cohecho, violación a la normativa Compre Argentino, y negociaciones incompatibles.

Las otras dos denuncias hechas por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y la de los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolf, quedaron en poder de Lijo. No obstante, la primera es la de Rafecas por lo que se acumularán allí todas las investigaciones.

Rafecas ya ordenó las primeras medidas a horas de ser hecha la denuncia y luego que la misma fuese ratificada por el abogado Dupuy de Lome.

Kulfas y su carta de renuncia

El exministro de Desarrollo Productivo le entregó en persona su dimisión a Alberto Fernández en la jornada del lunes. «Vine a darle un abrazo porque le tengo un afecto personal», aseguró. En el texto volvió a criticar a la vicepresidenta y describió su trabajo por reactivar la economía.

Además, criticó a los funcionarios de la Secretaría de Energía por la política de subsidios energéticos a la que calificó de “nefasta” y cuestionó que en más de dos años de gestión, no se haya logrado una política de segmentación de subsidios.

“El segundo desafío era salir del desquiciado sistema de subsidios a la energía que rige en nuestro país desde hace dos décadas, el cual tiene un enorme costo fiscal, es socialmente injusto, centralista, anti federal y pro rico. Como peronista me avergüenza cada día que pasa en el que el Estado argentino subsidia la energía de hogares acomodados de la ciudad de Buenos Aires o la zona norte del gran Buenos Aires, hogares que no necesitan, no solicitan ni valoran esos subsidios. Era imprescindible racionalizar este sistema, realizando adecuaciones tarifarias que tuvieran en cuenta la crisis de ingresos de los hogares, pero dotándola de progresividad distributiva. Lejos de ellos, el equipo de la Secretaría de Energía, que se fuera desplegando desde los entes reguladores, no hizo más que alimentar este sistema nefasto de subsidios. En estos dos años y medio han ocurrido hechos trascendentes en el mundo: hubo una pandemia, se investigó rápidamente la genética del virus, se crearon varias vacunas, se desplegaron decenas de iniciativas para afrontar la pandemia, se aceleró la digitalización, cambiaron los sistemas mundiales de aprovisionamiento, pero en nuestro país, el equipo de la Secretaría de Energía no fue capaz de diseñar un sistema de segmentación de tarifas y cobrarle a los ricos y sectores de ingresos medio – altos una boleta de luz y gas sin subsidios”, dijo el ex ministro.

La carta completa de Kulfas a Alberto Fernández

