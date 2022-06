“Creo que no hay ningún inocente preso en La Pampa”

Compartir esta noticia:











El juez del Superior Tribunal de Justicia, Roberto José Sappa, valoró el aporte del conjunto de abogados que puso en discusión el sistema de defensa en casos de abusos sexuales y violencia de género, pero afirmó que no hay inocentes presos: “estoy convencido que no”.

El integrante del máximo tribunal provincial defendió el accionar de jueces y fiscales al considerar que existen pruebas suficientes para acreditar que “no hay inocentes presos”.









La declaración la hizo tras la pregunta de Plan B Noticias sobre la queja de un grupo de abogados, que plantea que hay un discurso instalado que condena a supuestos agresores por violencia de género, solo con el testimonio de las víctimas.

Sappa indicó que “el debate público que se instaló, me pareció muy productivo. Cuando hay debates ocultos, la justicia no avanza. Cuando hay debates que son públicos, la justicia avanza”.

“Segundo, los abogados particulares tenemos los recursos económicos que podemos y nos brindan los clientes para hacer peritajes. Los abogados pueden impugnar lo que hacen equipos interdisciplinarios. Es cierto que hay que cambiar la concepción. Hay un problema de perspectiva de género. Si los jueces fallan o los abogados ejercen su profesión, es de acuerdo a lo que nos han enseñado en otra época. Creo que hemos avanzado, tenemos que llegar a un punto medio, donde se garanticen los derechos constitucionales convencionales. El derecho a la defensa es un derecho constitucional, convencional, no es una excusa. Nunca el derecho a defensa es una excusa de nadie”.

“De ahí en más podemos partir, cuáles son las herramientas para ese derecho a defensa, pero coincido en que el debate vino bien para la justicia y el ambiente. Todo debate que sea público, es bienvenido para la comunidad pampeana”, añadió.

– ¿Puede haber presos con sentencia pampeanas que no sean culpables?

– Sinceramente, creo que no. Estoy convencido que no, hay muchos jueces y juezas, fiscales, defensores, compañeros míos que están en la Sala Penal que miran cada uno de los expedientes con total prudencia, con la técnica que nos da el derecho. No debería haber presos que no tengan una sentencia justa. Todos los que están privados de su libertad, han sido verificados por todas las instancias.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios