Entregaron tablets en distintas localidades

Compartir esta noticia:











La actividad se desarrolló en el teatro Padre Buodo de General Acha, con la participación de beneficiarias y beneficiarios procedentes de las localidades de 25 de Mayo, Algarrobo del Águila, Chacharramendi, Chos Malal, Cuchillo Có, Gobernador Duval, La Adela, La Humada, La Reforma, Limay Mahuida, Puelches, Puelén, Quehué y Santa Isabel.

Esta mañana concluyó la segunda etapa de entrega de tablets, en el marco del programa “Conectando con vos” que lleva adelante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en conjunto con el Ministerio de Conectividad y Modernización y el Ministerio de Desarrollo Social. Durante la jornada de ayer se entregaron tablets en Jacinto Arauz y en Doblas y continuarán distribuyéndose en las localidades restantes hasta completar el cupo de 4.000 dispositivos asignadas por ENACOM para toda la Provincia.

Estuvieron presentes el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez; el director de ENACOM, Alejandro Gigena; el intendente de General Acha, Abel Sabarots y demás autoridades del gobierno provincial.

«Nosotros queremos la inclusión, y que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a un dispositivo tecnológico, que no todos pueden ir a comprarlo a un comercio”, sostuvo el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello.

“Este tipo de actos nos llenan de alegría porque no solo es la entrega de un dispositivo tecnológico que contribuye a la igualdad y achicar la brecha digital, sino que además por el contexto en que se aplica este programa. Esto para nosotros no deja de ser un ejercicio de derecho. Lo que hoy se llevan es producto de una inversión que hace el Estado, por y para ustedes, porque les corresponde y es una forma de hacer justicia social» señaló.

«Hoy van a contar con una tablet para trabajar, estudiar, hacer un trámite, entretenerse, o lo que ustedes quieran”, concluyó Curciarello.

El programa «Conectando con vos» promueve el acceso a tecnologías de la información y la comunicación. Responde a un criterio de selección que tiene que ver con la vulnerabilidad, al programa Cumelén, a adolescentes de 14 años, personas mayores de entre 60 y 70 años, y emprendedores y emprendedoras de la economía social.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios