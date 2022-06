José Sappa cuestionó a Rosenkrantz: “en cada necesidad hay un derecho y ese derecho tiene que ser ejercido”

Compartir esta noticia:











El miembro del STJ de La Pampa afirmó que falta la ejecución del fallo del Atuel por parte de la Corte Suprema. Criticó a Rosenkrantz por sus declaraciones y dijo que no habría problemas en ampliar la Corte Suprema, entre otros temas.

El Ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, José Roberto Sappa, estuvo presente en la inauguración del VI Congreso Pampeano del Agua, que contó con la presencia del gobernador Sergio Ziliotto y el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, entre otros funcionarios del gobierno provincial.

En diálogo con Plan B Sappa, opinó sobre diversos temas. Afirmó que el fallo de la Corte Suprema quedó trunco respecto a la ejecución y cuestionó a Carlos Rosenkrantz. Calificó como saludable el debate de la justicia respecto a casos de violencia de género y afirmó que falta perspectiva en la justicia.

Consultado por la realización del Congreso, Sappa dijo que “todo Congreso, lo que significa debatir sobre la problemática del agua, qué necesitamos los pampeanos para el agua, todo eso lo que hace es avanzar en lo que es el reconocimiento a nuestro derecho al agua. Habrá muchos expositores y la expectativa que tengo son muy amplias. Seguramente será un Congreso muy bueno para lo que viene”, dijo.

“Con respecto al fallo de la Corte, lo que piensa la justicia pampeana, es que estamos expectantes en la ejecución. Cuando fuimos a hacer la jura de la constitución a la vera del Atuel, vimos que no había una gota de agua. Lo que queremos es la ejecución de la sentencia”.

“Para mí el fallo de la Corte quedó un poco trunco con respecto a cómo es la ejecución de ese fallo. Ahora Fiscalía de Estado comenzó a pedir la ejecución del fallo, teniendo en cuenta el problema de escasez hídrica regional, nacional e internacional. Ahora, esa limitación de los recursos hídricos, producto del cambio climático, no puede limitar el derecho de los pampeanos, como es el derecho humano al agua”, dijo.

Consultado sobre el proyecto de ampliar la Corte Suprema a 25 miembros, Sappa dijo que hay dos aspectos: uno doctrinario y otro político. “A nivel constitucional no habría problemas para ampliar la Corte a 9, 12 o 15 miembros. El tema es de qué manera se va a cumplimentar eso y después, estudiar el proyecto, que no tengo, por lo que no podría opinar mucho.

En referencia a los dichos del juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien afirmó que en cada necesidad no puede haber un derecho, Sappa opinó que “hay pactos internacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hablan en otro sentido de lo que dice el doctor Rosenkrantz. No solo hay opiniones políticas y demás, sino convenciones internacionales que dicen lo contrario”.

“Sí es cierto que la satisfacción de las necesidades tienen un recurso finito. No hay recursos para poder llegar a todas las finalidades, pero eso no quiere decir que ninguna necesidad no tenga derecho, al contrario: en cada necesidad hay un derecho y ese derecho tiene que ser ejercido. No comparto esas palabras del miembro de la Corte Suprema”, dijo.

