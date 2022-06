La Corriente Nacional Docente 9 de Abril se suma al paro del jueves

Compartir esta noticia:











Desde la Corriente Nacional Docente 9 de Abril convocaron a las y los trabajadores de la educación a sumarse al paro provincial que realizará el gremio UTELPa el jueves 9 de abril.

La jornada incluye una movilización a Casa de Gobierno desde las 10 horas. “En las escuelas y colegios faltan recursos humanos, faltan cargos para docentes que cubran las necesidades de cada uno, de cada una, de nuestras estudiantes. Estamos viviendo una situación de crisis social y económica que muchas veces termina estallando en las instituciones educativas”, indicaron.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El comunicado completo, consigna lo siguiente:

“Este jueves 9 de junio las y los docentes de La Pampa paramos y nos movilizamos. Desde la Corriente Nacional Docente “9 de abril” apoyamos esta legítima medida de lucha en defensa de nuestras condiciones de trabajo, de nuestro salario que día a día es aplastado por la inflación, como el de cada trabajador y trabajadora de la provincia y del país. Nos manifestamos en defensa de la educación pública para nuestros estudiantes y sus familias, a quienes invitamos a que nos brinden su apoyo de la forma en que puedan.

La paritaria docente debe respetarse sin ninguna intención de descartar o prohibir el tratamiento de ninguno de estos temas como intenta hacer el ejecutivo provincial encabezado por Zillioto. El gobierno provincial debe dejar de querer imponer condiciones, debe dejar de ver a la educación pública como un gasto y a la docencia como un sector al cual ningunear y maltratar a través de los medios de comunicación.

En las escuelas y colegios faltan recursos humanos, faltan cargos para docentes que cubran las necesidades de cada uno, de cada una, de nuestras estudiantes. Estamos viviendo una situación de crisis social y económica que muchas veces termina estallando en las instituciones educativas.

Todos los días aumentan los precios, el salario alcanza cada vez menos para las familias trabajadoras, generando todo tipo de problemas, malestar y carencias en nuestros estudiantes. En respuesta a esto el gobierno provincial se niega a crear cargos que permitan tener gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, o parejas pedagógicas que nos permitan atender de mejor manera esas problemáticas. Por el contrario se nos quiere culpar a los y las docentes y así intentar deslegitimar nuestro trabajo con el resto de la sociedad.

Algunos casos de violencia en las escuelas alertaron a docentes que, ante la pasividad de la conducción actual de convocar a medidas de fuerza, se organizaron de forma virtual, juntando miles de firmas que acercaron a UTELPa los primeros días de mayo. Ante esto, la conducción organizó un plenario de secretarios generales y convocó (tardíamente) a un paro y concentración para este jueves 9 de junio, después de meses (y años) de mantener una tregua con el gobierno provincial desoyendo a la docencia pampeana.

UTELPa, así como gran parte de las conducciones sindicales de la provincia y el país, debe romper esta tregua con el gobierno y exigir con firmeza que el Estado responda a las necesidades educativas. Los y las docentes debemos organizarnos debatiendo en las escuelas y colegios, y exigir un plan de lucha serio a UTELPa para pelear en defensa de la educación pública.

El acuerdo con el FMI no tardó en mostrar sus consecuencias: inflación, tarifazos y techos en las paritarias. Sabemos que pagar al FMI sin ajustar al pueblo no es más que una cruel y cínica mentira. No es casual que prácticamente no se titularicen más cargos y horas cátedra, tampoco es casual la negación por parte del gobierno a crear los cargos que se están necesitando con urgencia. La partida que el gobierno da a las escuelas no alcanza para cubrir las necesidades alimenticias de los y las estudiantes. Todo esto se llama ajuste, aunque quieran negarlo.

La docencia en varios puntos del país empezó a mostrar sus reclamos. San Juan, La Rioja y la Patagonia están de pie. Hubo represión a la protesta en San Juan por orden del gobernador Uñac. Desde Chubut se exige a la CTERA un paro nacional: hay que reabrir las paritarias.

Desde la 9 de abril hace mucho tiempo que venimos planteando en La Pampa que hay que recuperar las asambleas por escuela, que es un espacio de discusión y debate que hace muchos años no existe. Que el rol de los y las delegadas sea solo pasar con una hoja por las aulas, para que los docentes solo marquen una opción o firmen solo nos desorganiza y hace que no podamos plantear con fuerza nuestros reclamos. Esa no es una participación que asegure democracia sindical. Las asambleas por escuelas, son un espacio muy importante, vitales para elaborar los mandatos debatiendo y organizándonos en toda la provincia en defensa de la educación pública”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios