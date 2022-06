Reconocerán el nivel terciario a trabajadores de la administración pública

Compartir esta noticia:











Por unanimidad de los distintos bloques se modifica una norma jurídica de facto y el Gobierno deberá reconocer el título terciario a agentes de la administración pública.









La Cámara de Diputados aprobó este jueves la modificación del artículo 10 de la Norma Jurídica de Facto N° 751, y se reconoce el nivel superior terciario de educación a los agentes de la administración pública provincial.

El diputado del PJ, Facundo Sola, manifestó que «es fundamental porque hoy el estatuto tiene contemplado, a la hora de la incorporación para trabajar en el Estado, dos categorías. Pero hay un vacío legal donde queda el título de tercer nivel. Esto genera una evidente desigualdad de trato y entorpece la carrera administrativa» y que con la nueva norma «se estaría dando la igualdad y un reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que le pueden aportar calidad a la administración pública».

Por su parte, el diputado de la UCR, Marcos Cuelle, planteó que “no podemos no reconocer a quienes hacen el esfuerzo de capacitarse. Hay que estimular a las personas en la administración pública para que haya un mejor servicio en toda La Pampa”.

A su turno, el diputado de Propuesta Federal, Eduardo Pepa, manifestó que se trata de un “reconocimiento a los empleados públicos que dedican su tiempo a capacitarse”.

Ley Yolanda

También fue aprobado en forma unánime los proyectos unificados de Laura Trapaglia, Agustina García y Espartaco Marín por el que La Pampa adhiere a la Ley Nacional 27592 – Ley Yolanda, que busca formar a las personas del sector público (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en materia ambiental.

“El cambio climático es el mal de nuestro tiempo. El Estado pose la responsabilidad de generar conciencia. Esta iniciativa no es sólo una adhesión, sino que a partir de esto se deben llevar adelante políticas públicas para beneficiar a las próximas generaciones”, manifestó García.

Marín agregó que “hay expresiones políticas de ultraderecha que niegan el cambio climático que, paradójicamente, tienen adhesión en los jóvenes”. Trapaglia, por su parte, dijo que “se busca crear una política de Estado, más allá de los colores políticos”.

Impuesto a la renta inesperada para pago de la deuda externa

Tras un extenso debate, fue aprobado por mayoría del Frejupa y del Movimiento Productivo Pampeano, con el rechazo del radicalismo y de Propuesta Federal, el proyecto por el que solicitan a las y los Legisladores Nacionales por La Pampa, que acompañen con su voto la iniciativa que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia a quienes tienen bienes en el exterior no declarados, para destinar al pago de la deuda con el FMI.

Marín explicó que “el debate sobre si la deuda se tiene que pagar o no ya quedó saldado. Ahora discutimos cómo vamos a pagar los 45 mil millones de dólares que el ex presidente tomó. ¿Lo deben pagar los ahorros de los argentinos, o aquellos que fugaron y evadieron? Esta es nuestra propuesta”, dijo.

Mauricio Agón solicitó la palabra para argumentar el rechazo del bloque UCR. “Se intenta mezclar fuga con evasión, pero hay que diferenciar la fuga ilegal de la legal. Este proyecto en realidad premia a los evasores. Es un blanqueo para los evasores, y se los premia porque es voluntario, si no la AFIP aplicaría la ley penal tributaria para que paguen mucho más del 20%. Esta es una iniciativa demagógica y un ataque a la cultura tributaria, a los que verdaderamente aportan”, señaló.

Martín Ardohain (Pro) advirtió que “no votamos nuevos impuestos”, y reflexionó: “Es increíble que haya gente que pase hambre en Argentina. No podemos seguir repitiendo las mismas recetas. Nos tenemos que preguntar por qué los argentinos llevan su dinero afuera. Hay que debatir qué hacemos para que ese argentino elija sacar su capital del país”.

Torroba (UCR) opinó que “es un proyecto desopilante, porque si hacemos un recuento de los blanqueos, nunca se llega a recaudar. Los blanqueos no dan resultado”.

Leonardo Avendaño (FreJuPa) le pidió a la oposición que “por una vez tengan la dignidad de pedirle disculpas al pueblo y de plantarse ante la patria financiera y las corporaciones”.

Pliego de jueces

Más adelante fue aprobado por mayoría el despacho de resolución por el que se aprueba el padrón de aspirantes a Magistrados y Funcionarios Sustitutos del Poder Judicial. “El mecanismo de selección no fomenta la independencia de poderes”, dijo Estela Guzmán, mientras que Fonseca consideró que “los sustitutos no son constitucionales; no tienen estabilidad ni independencia”.

En el mismo sentido salió el despacho por el que se aprueba el listado de Conjueces y Funcionarios ad-hoc para el año 2022.

Leyes

Fue aprobado por unanimidad el proyecto del gobierno provincia por el que se reforman artículos de la Ley 1828 – Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Pampa.

De igual manera salió la iniciativa por la que se suspende la vigencia de la Ley 3353.

