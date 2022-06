“Dos jueces ignorantes y salvajes, que no leyeron la Constitución”

Compartir esta noticia:











“Perspectiva de género” se presentó en el marco de las sesiones del Foro Patagónico de los Superiores Tribunales de Justicia. El acto se desarrolló en el auditorio del Centro Judicial de Santa Rosa y fue presentado por el vicepresidente del organismo, y ministro del STJ de La Pampa, José Roberto Sappa.









Tras las palabras de Sappa, en la apertura de la presentación, tres de sus coautoras se refirieron a él: María Soledad Gennari, a su vez directora del texto y ministra del Tribunal Superior de Neuquén; María Florencia Maza, jueza de control santarroseña e integrante de la comisión directiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA); y Débora Valle, coordinadora de la Unidad de Gestión de la Oficina de la Mujer de Neuquén.

Sappa señaló que “la violencia de género abarca a todas las ramas del derecho”, destacó que el libro realiza “un análisis profundo de la legislación” vigente en la materia y agregó que la normativa sobre perspectiva de género es amplia y abarca–entre otros aspectos– a “la corrupción, la trata de personas, la violencia obstétrica y la sextorisón”.

El ministro valoró muy positivamente que la publicación contenga un anexo con todas las normas nacionales e internacionales sobre el tema, e instó a los presentes –magistrados/as, funcionarios/as y personal del Poder Judicial– a leerlo.

“Salvajada epistémica”.

Gennari, autora del capítulo “Juzgar con perspectiva de género, apuntes sobre herramientas prácticas para su incorporación metodológica”, agradeció especialmente a Sappa por la iniciativa, y le dedicó la charla a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, quienes fueron “denunciados con el Consejo de la Magistratura” por no incluir, y cuestionar, la perspectiva de género en sus fallos.

“Dicen que la violencia de género es un concepto oscuro. Es un concepto oscuro para dos ignorantes, para dos salvajes que disfrutan de esa ignorancia. Es una salvajada epistémica”, sostuvo Gennari.

“La perspectiva de género es una mandato, una garantía constitucional. Estos dos ignorantes no solo no leyeron los tratados internacionales con rango constitucional; sino lo que es más grave, no leyeron la Constitución”, agregó.

La ministra subrayó que la Justicia está “llena de magistrados y magistrados, funcionarios y funcionarias, porque no hay distinción de género, que son ignorantes y eso los lleva a tener sesgos de exceso de confianza, como que se las saben todas. Yo no sé nada de física cuántica, aunque nunca me animaría a decir que la física cuántica no existe”-

Sobre el final de la disertación, y mencionando específica a Anzoátegui, manifestó que “deseo que ese haya sido su último fallo como juez, porque ve a los mujeres como algo menos humano. Hoy las conductas se sancionan con la imposibilidad de ejercer la judicatura de por vida y no solamente con una crítica periodística”.

Doble estándar.

A continuación la jueza Maza habló de su capítulo en el libro, titulado “Relectura de normas penales para incorporar la perspectiva de género, análisis de la figura del avenimiento”.

Esa figura penal fue aplicada en el caso de Carla Figueroa –a favor de su victimario, Marcelo Tomaselli– y, a partir de esa resolución del Tribunal de Impugnación Penal, el Congreso de la Nación la eliminó del Código Penal. En su reemplazo pasó a hablarse de delitos contra la integridad sexual.

La magistrada recordó que al momento en que el TIP otorgó ese beneficio, a fines de 2011, ya estaban vigentes convenciones internacionales y la ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres. Por eso habló del “doble estándar y la no neutralidad para juzgar a varones y mujeres”, poniendo como ejemplo cómo se evaluaba el adulterio, otra figura que estaba incorporada al Código Penal.

Sobre el avenimiento, Maza subrayó: “Fíjense cuál era la concepción que, frente a un ataque sexual, la víctima y no el atacante, era quien sufría vergüenza; en cambio el hombre aparecía como el salvador casándose con ella”.

Finalmente, Valle enfatizó que con su participación en el texto buscó mostrar a la perspectiva de género como “una metodología de análisis, una herramienta de análisis jurídico”.

“La mirada con perspectiva de género debe darse en todos los órdenes de la vida, no solo en lo legal. Incluso en el ámbito jurídico atraviesa a todas las normas. El punto de partida para aplicarla en lo cotidiano es preguntarnos, introspectivamente, si alguna vez sufrimos algún perjuicio por cuestiones de género. Hasta las hombres se van a dar cuenta que sí cuando se formulen esa pregunta”, concluyó.​

