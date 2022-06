“Debemos buscar la manera de generar mayor concientización a la hora de tomar el volante” 

Compartir esta noticia:











Desde el Hospital Gobernador Centeno, en conjunto con la Municipalidad de General Pico, se realizaron tareas de concientización sobre seguridad vial.

El director del Establecimiento Asistencial, Esteban Vianello, expresó su enorme preocupación por la gran cantidad de lesionados moderados y/o graves producto de la imprudencia a la hora de conducir.

“El hospital es el receptor directo de los lesionados moderados a graves por accidentes de tránsito en la comunidad y en la zona de influencia”, sostuvo Vianello en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, agregando que “Nos ocupa y nos preocupa esta situación y debemos buscar la manera de generar mayor concientización en cada uno a la hora de tomar el volante”.

“Siempre alguna infracción cometemos, sea por prestar atención al celular, que debe ser el mayor motivo de infracciones y distracciones, desviar la mirada buscando algo, no usar el casco en moto o bicicleta y muchas cosas más, estas distracciones provocadas por agentes externos en el volante nos lleva a que debemos atender mucho en este sentido”, indicó el profesional médico.

En la actualidad hay un alto índice de ocupación de camas de terapia intensiva debido al enorme número de accidentes, “estas cosas son siempre prevenibles en la mayoría de los casos, el incidente de tránsito, donde ocurra, es prevenible. Si hubo un desperfecto mecánico es porque no hubo un correcto mantenimiento y revisión del vehículo; si hubo una distracción puede deberse al cansancio, el teléfono o la velocidad era mayor a la permitida; son cuestiones evitables si entendemos y aprendemos a respetar las reglas de tránsito”.

El director del Hospital Gobernador Centeno buscó transpolar en ejemplo a la situación vivida durante plena pandemia de la COVID-19 “donde decíamos que si no tomamos responsabilidad, cada uno de nosotros de cuidarnos, no habrá cama que alcance. Desde Salud cumplimos la función reparadora de una situación que se podía prevenir, esto es concreto y debemos trabajarlo como comunidad y culturalmente. Si bien es mayor la cantidad de accidentes a lo largo de los fines de semana, el promedio de los días semanales es alto, pero la gravedad es circunstancial, no tiene un día preferido”, agregó.

Finalmente, en referencia al alto consumo de alcohol encontrado en pacientes accidentados manifestó: “está comprobado que la incorporación de cualquier sustancia provoca la disminución de los reflejos a la hora de conducir y hasta hace que se tomen conductas más de riesgo, notamos que el alcohol es uno de los mayores factores de causa de accidentes. En ese sentido también hay ciertas medicaciones prescriptas a las cuales se deben tener en cuenta a la hora de conducir, especialmente en ruta, sean ansiolíticos, antihistamínicos y demás, que pueden provocar cierto adormecimiento. Son todos factores que se deben tener en cuenta a la hora de subir al volante. Y si vamos a salir a disfrutar con amigos o una cena en familia, al menos una persona del grupo deberá tener la responsabilidad de no tomar alcohol y poder retornar a casa después de haber disfrutado”.

