El SiTraSaP pide que los $10.000 de adelanto queden como una suma fija

Mediante un comunicado de prensa, el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana (SiTraSap), le solicitó al gobierno provincial que los $10.000 que fueron otorgados como adelanto de la cláusula gatillo que se efectivizará en julio.

“ Pedimos a nuestro Gobierno que considere el pedido realizado por los representantes de los trabajadores el día 7 del corriente mes y lleve una respuesta favorable a la próxima instancia de reunión Paritaria la cual se llevará a cabo el próximo martes 14 de junio”, indicaron.

Por otra parte, solicitaron que las nuevas contrataciones en Salud, sean bajo la ley 1279 del sector. “Tenemos vastos antecedentes de porque “no” apoyamos cualquier otro tipo de contratación, que no sea la ya mencionada Ley 1.279, es por ello que pedimos al ejecutivo considere esta opción para que los derechos de cada trabajador se vean garantizados”.



“Desde el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana queremos hacer público el pedido que se hizo al Gobierno Provincial el pasado 7 de junio, respecto del ofrecimiento que hizo el ejecutivo sobre un adelanto de diez mil pesos ($10.000), a descontar de la cláusula gatillo que se efectivizará en el mes de Julio del corriente año.

Dado el creciente índice inflacionario que sufre nuestra Provincia, situación que se replica a nivel nacional, es que creemos desde nuestro sindicato, que la suma ofrecida por el Gobierno Provincial a los trabajadores debe quedar como una suma fija, cumpliendo la misma una suerte de paliativo contra la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos los trabajadores día a día, y que venimos sufriendo desde hace años, y no como un simple adelanto. Es por ello que pedimos a nuestro Gobierno que considere el pedido realizado por los representantes de los trabajadores el día 7 del corriente mes y lleve una respuesta favorable a la próxima instancia de reunión Paritaria la cual se llevará a cabo el próximo martes 14 de Junio.

Pasando a otro tema, queremos dejar bien en claro que desde el Sindicato de la Salud Pampeana (SITRASAP), no avalamos ninguna otra forma de contratación para los trabajadores precarizados que no sea el ingreso por las respectivas leyes de cada ámbito laboral, Ley 1279 respecto de los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio de salud de la Provincia de La Pampa, por ser ésta, la que contempla los derechos y obligaciones que le corresponde a cada trabajador, vemos afortunada la intención del Gobierno Provincial de dar estabilidad al personal de salud, pero consideramos que sería un retroceso si dicha estabilidad se busca con las herramientas equivocadas. Tenemos vastos antecedentes de porque “no” apoyamos cualquier otro tipo de contratación, que no sea la ya mencionada Ley 1.279, es por ello que pedimos al ejecutivo considere esta opción para que los derechos de cada trabajador se vean garantizados”.

