Este miércoles, “Llevo todo conmigo” en la Sala ATTP

Este miércoles llega a la Sala ATTP de Santa Rosa la obra LLEVO TODO CONMIGO, una cooproducción de las compañías LA ESCALERA, de Neuquén, y TEATRO DEL BARDO, de Paraná.

El espectáculo nace del Proyecto 7 laboratorios de creación [2018|2021] que, desafiando los canones establecidos de los formatos de producción, diseñó un dispositivo de creación y entramado artístico: 7 Laboratorios de Creación LLEVO TODO CONMIGO.

Fue y es un proyecto sugestivo y ambicioso que llevo años de gestación y que comenzó su etapa creativa más intensa en el 2019 cuando nueve artistas de distintos puntos del país se encontraron en diferentes momentos del año y del territorio argentino para investigar y crear; atraídos por este proyecto que fue ideado e impulsado por la actriz Maribel Bordenave; quien se propuso acortar distancias, desafiar la singularidad de la dirección, dar lugar al azar como oportunidad creadora, generar condiciones para que la serendipidad se produzca.

Los 7 Laboratorios de Creación LLEVO TODO CONMIGO contaron con la producción de LA ESCALERA y con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Teatro.

Miércoles 14 de junio

Llevo todo conmigo

20 horas – Entradas $800

Para mayores de 13.

Esto que soy. Esto que tengo. Las personas que me habitan. Los recuerdos que me narro. Los dos que son yo. El infinito que sos. Como una Alicia trasnochada me pregunto y no sé con que palabras nombrar lo que me respondo. Viajo en la memoria de este cuerpo que me fue dado. Llevo todo conmigo como quien se deshace. Como quien se sumerge en el mar.

Actúan Maribel Bordenave y Eze Canosa

Dramaturgia Folini | Canosa | Bordenave

Intervenciones creativas en vestuario Luciana Belén Cardozo

Intervenciones creativas en objetos Yerman Rojas | Demián Ríos

Fotografía Vero Flombaum

Arte gráfico Natalia Hallam

Dirección Valeria Folini

Coproducción La Escalera Teatro del Bardo

Por consultas, reservas e inscripciones comunicarse al: 2954-623869 (Whatsapp). La programación está sujeta a cambios.

