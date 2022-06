Feriazo de productores en la CPE: piden luz para 50 familias

Compartir esta noticia:











Este martes se desarrolló un feriazo en reclamo por un pedido de audiencia a la Cooperativa Popular de Electricidad para lograr la conexión de luz en el barrio “El Amanecer” de Santa Rosa, que desde hace 20 años se dedican a la cría de animales.

La convocatoria se realizó frente a la sede de la CPE en calle Raúl B. Díaz. Un tiempo después de iniciada la protesta, los productores recibieron el llamado del presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, quien se comprometió a recibirlos el próximo jueves.

“Este es el segundo feriazo que realizamos, pero este en particular es un contexto de reclamo a la CPE, porque hace varios meses que venimos pidiendo audiencia con Carrascal y ante la negativa permanente de no darnos esta audiencia, decidimos hacer este feriazo”, dijo Iñaki Esponda, referente de la UTT, a Plan B.

“Este feriazo fue votado en asamblea multitudinaria, donde estuvo todo el barrio El Amanecer, que es donde está la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Son muchas familias que crían animales y hace 20 años que no tenemos luz, eso dificulta la vida digna de las personas y la cría de los animales”, explicó Iñaki. “Lo que estamos pidiendo es que pongan la luz en El Amanecer”, agregó.

Iñaki recordó que el barrio “El Amanecer está detrás de la laguna. “La espalda del territorio se junta con la espalda del relleno sanitario. Las tierras son tierras fiscales y por eso, además de la luz, estamos pidiendo la legalidad de la tierra. El reclamo es al intendente Luciano di Nápoli y a la cooperativa de luz”.

“El intendente nos recibió hace dos meses y ahí vamos con la metáfora del vaso medio lleno. Desde la autonomía que tenemos como organización, no somos una oposición destructiva y tampoco formamos parte orgánica de ningún partido político. Podemos decir que hay áreas de la municipalidad con la que trabajamos bien, como la Economía Popular, hay áreas que dan respuestas pero son muy lentas y no van al ritmo de las necesidades de la gente, como Desarrollo Social y en general, al intendente puntualmente, nos prometió la cesión legal de la tierra, si armamos una cooperativa, algo que está en curso, para que Carrascal nos dé la luz”, explicó el referente de la UTT.

“Lo que pasa es que la CPE no nos ha recibido en audiencia. Lo que queremos es que un poco se dejen de patear la pelota entre ellos dos y tener una audiencia la UTT, la CPE y el intendente para avanzar en soluciones”, explicó Iñaki.

—¿Cuántos productores hay en la zona?

—En “El Amanecer” tenés unas 20 familias que crían animales. Son alrededor de 50 familias, pero no todas crían animales. Otras trabajan en el Relleno del reciclado, otras crían animales para el consumo propio o la venta y algunas mezclan las dos actividades. Sabemos que hay más compañeros y compañeras en zonas rurales de Santa Rosa que crían animales, lo mismo en Toay, Anguil y otras localidades, a la que la UTT no ha llegado.

En La Pampa, la UTT está haciendo todo el trabajo en “El Amanecer”, avanzando en la producción agroecológica. Se viene una producción no convencional, con pequeños y pequeñas productoras, con una producción más criolla y a eso, lo que hacemos a través de la organización, es conseguir cereales agroecológicos de producción local, de un campo agroecológico de Anguil, para bajar costos y avanzar a la agroecología. También conseguimos un botiquín para avanzar en la sanidad animal. Avanzamos en aspectos sociales, para mejorar la calidad de vida, como frazadas, leña, garrafas, merendero y por otro lado, lo que es la producción de alimento en sí. Algunas desde la autogestión, con la organización y otras a través de reclamos que le hemos hecho al Estado.

—¿Hay también producción de frutas y verduras?

—El Feriazo es porque la UTT tiene una red nacional de productores y productoras de todo el país, en 18 provincias. A su vez, hay producción hermanas que trabajan, en términos económicos a través de vías de comercio justo, con la UTT y hay una gran comercializadora a nivel nacional. Lo que se ve acá son alimentos agroecológicos producidos por compañeros y compañeras de todo el país. Cuando decimos agroecológicos, quiere decir que son alimentos que no están fumigados, que no tienen agrotóxicos y se producen de forma natural. No es solo verdura y fruta: yerba, carnes, mieles, cualquier otro tipo de alimento se puede hacer de forma agroecológica, es una lucha por un modelo productivo nuevo que no expulse al campesinado de las tierras, sino que se las facilite para que compañeros y compañeras, puedan producir mejor. El único alimento local que hay, es miel, el resto es de compañeros y compañeras de todo el país. Sí estamos proyectando, cuando haya más pariciones, un granjazo para fin de año, en el mismo territorio.

—¿Estos alimentos se venden?

—Sí, se pueden acercar hasta las 13 horas. Estamos en Raúl B. Díaz 180, casi Primero de Mayo. El bolsón de verduras tiene siete variedades a $1.100, el de fruta, con cuatro variedades a $800, la miel, el medio kilo, $300; la yerba $350 el medio kilo y el puré de tomates triturados a $420.

No solo son agroecológicos, sino muy baratos. Un bolsón de verdura, en el supermercado está arriba de $2000, lleno de agrotóxicos, bancando un modelo de concentración, inflación y hambre. Nosotros y nosotras acá lo vendemos barato. Es nuestra forma de protestar, no cortamos ninguna calle, no hicimos ninguna movida de ese tipo, vinimos, ocupamos la plaza, vendemos verdura barata en un contexto de inflación y de esta forma estamos visibilizando nuestra demanda, para que nos reciba Carrascal y junto al intendente, nos den una solución concreta que es luz para el barrio “El Amanecer”.

—¿Cuántas tierras utilizan para la producción y para qué quieren la luz, solo para producción o para todo el barrio?

—Es a las dos cosas. Hay un planteo de fondo que es pensar la ciudad de Santa Rosa en relación a la gran idea de la soberanía alimentaria, que es producir localmente lo que consume el pueblo santarroseño. Ahí hay que pensar la urbanidad y la ruralidad y pensar que hay territorios como “El Amanecer”, que no solo se pide tierra para vivienda y está bien, sino que vivienda y producción pueden ir de la mano, si es agroecológico, es compatible que formen parte del tejido urbano. Es algo que ya ocurre en “El Amanecer”, pero no está contemplada en el Código Urbanístico.

—¿Cómo se arreglan sin luz?; ¿Y el agua?

—El reclamo puntual es en la CPE en este momento, pero en realidad tampoco hay red de agua potable y tampoco hay red de gas. El estado debería llegar el agua potable y Camuzzi el gas. Pero lo que es luz, compañeros y compañeras, algunas, no todos tienen una pantallita solar de bajos recursos. La gran mayoría, vive con el sol.

El agua llega una vez a la semana. Acción Social nos prometió tanques de 800 litros y todavía los estamos esperando. Lo que es gas, se suple con leña o garrafas. Así compañeros y compañeras están desde hace 20 años, en una situación de extrema marginalidad y visibilización. Es el lugar más desconocido y olvidado y aún así, es el único lugar de la ciudad donde se concentran un montón de familias que crían animales. No es que en Santa Rosa no hay chivos, chanchos, conejos. Si están, pero allá en el monte.

—¿Qué es la UTT?

—La UTT es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Es un gremio que nuclea a familias que producen alimentos. Entre el 60 y 80% de lo que llega a la mesa del pueblo argentino, lo producen los pequeños y pequeñas productoras. Somos quienes alimentamos al país. La UTT apuesta a defender a los trabajadores y trabajadoras de la tierra y mejorar esa producción, la vida de las familias que trabajan la tierra.

La semana pasada se hizo un verdurazo a nivel nacional y se regalaron 30 toneladas de verdura agroecológica, en el reclamo por cuarta vez para que se apruebe la Ley de Acceso a la Tierrra. Una suerte de ProCreAr rural, para que las familias que hoy no tienen tierra propia, cuenten con acceso legal a la tierra.

