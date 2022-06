Joven de 18 años reclama por su hijo

Compartir esta noticia:











Esta mañana un grupo de personas se manifestó en la Ciudad Judicial por la exclusión de hogar de un bebé de un año y medio.

Saya García, madre del bebé, se presentó en la justicia a reclamar que le permitan ver a su hijo. La Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia de La Pampa tomó la decisión de la exclusión de hogar hace seis meses por considerar que el niño corría riesgos.

“Yo vivía con mi abuela, pero ella lo maltrataba. Una vez vomitó y lo sacó afuera de la casa. No podía permitir que pasara eso y me fui de la casa. Ahí dicen que yo lo pongo en riesgo y me lo sacan”, contó a Plan B Noticias.









Saya dijo que “todo comenzó por un problema de consumos problemáticos” y aclaró que “voy al psicólogo, a la escuela y trabajo. Mi hijo nunca estuvo en riesgo conmigo, en todo caso, estaba con mi abuela”.

Ahora, el bebé se encuentra en una familia de contención. La joven se presentó a la justicia para reclamar la revinculación y evitar que entre en situación de adopción. En la Ciudad Judicial le informaron que no estaba en adopción y que entiende en el caso el juez Andrés Zulaica.

