Cortan calle y piden obra de asfalto: “No sé por qué la Municipalidad no atiende los reclamos”

Aseguran que el deterioro del pavimento viene de años y no le echan la culpa a la actual administración. También piden mejoras en la iluminación. “No sé por qué no atienden los reclamos”, dijo Daniel, de la calle González, entre Unanue y San Luis.

Vecinos y vecinas de la calle González, entre Unanue y San Luis, interrumpieron el tránsito en la mañana, en reclamo del arreglo de la calle que, aseguran, lleva muchos años sin arreglarse como corresponde.

“Tuvimos que recurrir a este sistema de protesta porque no tenemos otra alternativa. Hemos hecho un montón de reclamos a la municipalidad para que nos reparen el asfalto y no hemos tenido respuesta”, dijo Daniel Súarez a Plan B.

“Esta es una calle muy transitada, pasan los colectivos, van los chicos a la escuela, al hospital Evita y la calle tiene más desgaste. La realidad es que no ha tenido mantenimiento por años, ya sabemos lo que duran los bacheos que hace la municipalidad, que si caen diez milímetros, se termina el bacheo”, criticó.

“Lo que reclamamos es que vengan y hagan un arreglo serio. En esta calle se hizo una obra de cloacas dos veces y tuvieron que hacer otra tercera, y una vez se cayó un camión”, recordó Daniel.

“No sé por qué no atienden los reclamos. Pensarán que en los barrios no viven gente o no hay chicos, que son los más perjudicados. Los colectivos pasan y los romperán, lo mismo que los autos. Las motos y bicicletas son las que más sufren. Acá ya se cayeron tres chicos en diez días, porque de noche no se ven los pozos. Hay deficiencia, también en la iluminación. Te cobran el alumbrado público, pero no salen de noche, para ver cómo está la iluminación. Acá en el barrio o detrás del hospital Evita, no hay iluminación por cuadra. Yo abro por el barrio Sur, en el 5000, está muy abandonado”, criticó Daniel.

“Este es un barrio de muchos años, de gente de trabajo. Es un reclamo de todos. Ayer me recorrí todas las casas y estaban de acuerdo en que hiciéramos este reclamo”, explicó Daniel.

“Este deterioro viene de años, esto no es político y no le echamos la culpa a esta administración. Esto viene de años. Se da la casualidad que hoy recurrimos a esto. No hace dos años que lo arreglaron y lo hicieron muy mal. Donde caen diez milímetros, se va todo el bacheo que hacen, así no sirven las cosas, el trabajo hay que hacerlo bien”, afirmó.

“Yo entiendo que han volcado todos los recursos de la municipalidad y la provincia a la parte del centro, que estaba muy abandonado y circulan muchos vehículos, pero se han olvidado de los barrios. En los barrios, no han hecho nada. Si recorrés el Empleado de Comercios, el 21 de Septiembre o el nuestro y se nota. Se han olvidado de los barrios, no está bien. Le diría al Intendente que optimice los recursos y los administre con seriedad. Estuvo bien la Fiesta Popular, me encanta, pero hay que optimizar recursos, si tenés una casa que se llueve, no podés pintar el frente, primero vas a arreglar las pérdidas de la casa, hay que ver dónde hay que poner la plata. Gastaron un platal en la laguna y no digo que no esté bien, pero eso es cuando te sobran un poco de pesos y tenés toda la ciudad atendida”, cerró el vecino.

