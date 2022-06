Libre mercado, reducción del déficit fiscal y la emisión, las propuestas del PRO para bajar la inflación

Compartir esta noticia:











El ex director del Banco Central entre 2016 y 2019 de la gestión de Mauricio Macri, Francisco Gismondi, brindó el martes una charla en la Fundación Pensar, donde reiteró las recetas del macrismo para bajar la inflación.

Gismondi criticó al gobierno de Alberto Fernández “por no tener un plan económico” y aseguró que para bajar la inflación se necesita reducir el déficit fiscal, la emisión y permitir el libre cambio de la moneda extranjera.

Para Francisco Gismondi, la economía argentina no tiene un rumbo claro. “Uno podría decir que tiene dos o tres rumbos posibles y dentro del gobierno hay tironeos para que vayan para un lado o para el otro y casi que sería mejor cualquiera de los rumbos, pero que sea uno, no tantos diversos planes, dentro de un mismo gobierno, es algo que no es habitual”.

“Si bien no se puede identificar plan por plan, se identifican con personas y cuando hay muchas manos en un plato, es muy difícil que funcione un plan económico. Se conoció el dato de inflación y seguimos con una inflación muy alta, que en términos anuales, está corriendo casi al 100%, anual”, dijo Gismondi.

“Si tomamos 6,7% en marzo, 6 en abril y un 5 en mayo, anualizando ese trimestre, nos da alrededor del 100% en el año. Y vamos a terminar con más del 70% en el año. Es una inflación que no es muy vivible, es muy difícil para una familia o una empresa, tomar decisiones con una inflación de este nivel”.

Para Gismondi, la inflación tiene que ver con que una cuestión monetaria. “Hay muchos pesos y cada vez más en circulación y eso genera inflación. Pero detrás de ese problema monetario, hay un problema fiscal. En los últimos 50 o 60 años, tiene muchísimos más años con déficit fiscal que con superávit y esto termina generando problemas de deuda y de inflación, que son los dos problemas de Argentina”.

En referencia a las posibles, soluciones, el economista planteó que la solución no es fácil. “Si miramos lo que hicieron países como Colombia, Perú, Uruguay, Chile o Brasil, los planes para resolver este tipo de problemas, llevaron años. Bajar la inflación de un 70% a un 2%, no se puede hacer de un día para el otro. Hay que empezar por lo fiscal, seguir por lo monetario y ser consistentes durante muchos años. Es algo que no alcanza con un periodo presidencial y entonces la sociedad y la política tienen que llegar a un consenso de que no importa quién esté en el gobierno y ciertos procesos se mantengan. Pero en Argentina tenemos un péndulo que va de un lado para el otro y así, seguro que la solución no va a llegar”.

“Es decir que quienes estén en el gobierno o la oposición, lleguen a ciertos acuerdos básicos para que llegue una solución. La alternativa sería que un mismo equipo de gobierno esté 12 o 16 años, algo que tampoco es óptimo. Lo óptimo es que haya alternancia y que no vayamos a los volantazos, de un lado para el otro”, afirmó.

En referencia al precio del dólar, Gismondi dijo que a $120 el oficial parece barato. “Hoy, para un empresa, le cuesta mucho ser competitiva a ese tipo de cambio, pero si miramos el paralelo en estos días, está muy caro y tampoco es parte de la realidad. El problema es el cepo cambiario y las restricciones, que no permiten que la economía se desarrolle. Se necesita un mercado cambiario más libre y abierto, donde todos podamos comprar y vender al mismo precio, pero el cepo cambiario funciona en una transición, pero en mucho tiempo es más eficiente para frenar la entrada de dólares que la salida”.

“En cuanto al Banco Central, tiene un trabajo secundario, que no tiene la independencia que debiera tener y termina siendo el que financia al Tesoro, sin capacidad para hacer algo diferente. Eso que llamamos la dominancia fiscal, subordinado a lo que tiene que hacer el Tesoro, porque es la única forma de financiar el déficit, no hay forma de solucionar la inflación”, cerró Gismondi.

Cabe recodar que Gismondi fue Director del Banco Central (2016-2019). Consultor económico, asesor de entidades financieras y parlamentarias (2010-2015) y ocupó diversos cargos en Banco Central y Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a cargo de áreas de Programación Monetaria, Análisis Macroeconómico y Análisis del Sistema Financiero (1996-2010).

