Realicó: A través de la Fiduciaria SAPEM, la Provincia compró terrenos para viviendas  

El gobernador Sergio Ziliotto, la intendenta Viviana Bongiovanni y el titular de Fiduciaria La Pampa SAPEM, firmaron el acuerdo mediante la cual la Provincia adquiere, a través del fideicomiso, tierra de la Municipalidad de Realicó con destino al Plan Provincial de Venta de Lotes con Servicios.

Durante la firma, estuvieron presentes el diputado provincial, Facundo Sola; el presidente del Directorio de la Fiduciaria La Pampa SAPEM, Sergio Javier Pereda y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton.

La intendenta Bongiovanni destacó que a partir de la concreción del convenio “se entregarán 76 viviendas a familias de Realicó que formaban parte de un proyecto denominado Caldenia, planificado desde la gestión anterior con un convenio que nos endeudó -al municipio- para realizar la infraestructura de esos lotes. Ahora, con el auxilio económico del Gobierno provincial, lo hemos solucionado”.

La jefa comunal agradeció “al señor Gobernador porque siempre contamos con su apoyo, como así también con el del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, del IPAV, del diputado Facundo Sola y de la Fiduciaria La Pampa SAPEM. Fue arduo encontrar una solución. Esto es fruto del trabajo conjunto” aseveró.

El legislador provincial explicó que la operatoria consistió en “encontrar una figura jurídica, avalada unánimemente por la Cámara de Diputados, que ofreciera una herramienta para destrabar la modalidad. Se trata de que el Fideicomiso compre una cantidad de terrenos destinados a viviendas”.

También explicó que “no se trató de un desmanejo financiero, sino que había 44 terrenos que estaban destinados a ser vendidos con un “apto banco”, pero por la crisis esas operaciones no pudieron concretarse. Por este motivo todo lo invertido en infraestructura pesó sobre las espaldas del gobierno municipal. De no haberse dado esta circunstancia el municipio no se hubiera endeudado, porque la previsión estaba hecha”.



Decisión política

Sola destacó la “continuidad de las políticas públicas, que con mucha responsabilidad tanto el Gobierno nacional, como el provincial y el municipal, han tomado”.

“Esto -detalló- comenzó en la gestión pasada y lo tomó como bandera la gestión del Frente de Todos, convirtiéndolo en lo que tenemos hoy. No importó quien había hecho los trámites, sino que se trataba de viviendas para la gente. Por eso llegamos a este feliz momento, que requirió decisión política para darle continuidad a lo que se venía haciendo y de gran esfuerzo porque, en medio de la pandemia y de situaciones macroeconómicas complicadas como las que vivimos, las viviendas están construidas”.

Facundo Sola destacó la figura del fideicomiso como “una mirada muy propia del Justicialismo, porque cuando se creó, allá por noviembre de 2019, siendo gobernador Carlos Verna, se estaba previendo cómo resolver las situaciones habitacionales”.

“La figura que hoy usamos por primera vez fue pensada para que ante situaciones como esta el Estado estuviese presente”, finalizó Sola.

