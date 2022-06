Magdalena Odarda: “La Pampa es una provincia abierta y con compromiso con las comunidades indígenas”

Compartir esta noticia:











La presidenta del INAI destacó el trabajo del gobierno pampeano con sus comunidades originarias. En el país, falta todavía relevar a más de la mitad de las comunidades.

La presidenta del INAI, (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda, llegó este jueves para firmar una serie de convenios con el gobierno provincial, relacionados con las comunidades indígenas en el territorio.

“Venimos a firmar un convenio de colaboración con la provincia, en un trabajo conjunto relacionado con la inscripción de personerías jurídicas de comunidades indígenas de La Pampa y vamos a dialogar sobre los relevamientos territoriales pendientes en la provincia, de la ley 26160 y el decreto 805 que firmó el presidente Alberto Fernández”, dijo a Plan B.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Además estamos haciendo un trabajo mancomunado de colaboración y conjunto. Hay un pedido de las comunidades de tierras aptas y suficientes, que es otro mandato consititucional, distintas tareas que lleva adelante el INAI en este momento, para comenzar a coordinar y trabajar en conjunto”, agregó.

Consultada sobre si se puede avanzar en el reclamo de tierras, Odarda dijo que “vamos a tratar este tema con el gobernador de la provincia, al que vamos a saludar y agradecer por esta disposición y trabajar en conjunto por cumplir con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución. No en toda la provincia tenemos esta misma recepción y esto es bueno. La Pampa es una de las provincias que está abierta y en compromiso con las comunidades indígenas”.

“Seguramente, como parte de nuestro análisis, habrá comunidades que pueden ser relevadas, todavía, y cuáles son aquellas que si bien no pueden estar en su territorio, el estado tiene que otorgarles las tierras aptas y suficientes para su desarrollo. Cada una de las provincias, avanza en la medida de sus posibilidades en su cumplimiento”, agregó Odarda.

—¿Cuál es la situación social en el país, de las diversas comunidades indígenas?

—Nosotros tenemos varios ejes y líneas de trabajo. Uno de ellos es el relevamiento territorial. Hubo mucha demora, en una ley que se comenzó a implementar en el 2006 y resta relevar más de la mitad de las comunidades de todo el país. Luego de pasados estos dos años de pandemia, estamos relevando en todo el país, queriendo recuperar el tiempo perdido y tratando de tener la mayor cantidad de comunidades con el relevamiento técnico terminado para debatir en julio, la ley de propiedad comunitaria indígena, y empezar a trabajar la entrega de títulos comunitarios a las comunidades.

No son títulos individuales que se pueden comprar o vender en el mercado. A diferencia de esos títulos individuales, el derecho indígena establece la propiedad comunitaria, que no se puede embargar o vender, para que no haya negocios que hacer con las tierras indígenas, justamente por el vínculo que existe entre las comunidades y su propio territorio, que es de carácter espiritual y hace a la identidad de los pueblos indígenas.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, dijo que “vamos a actualizar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Políticas Indígenas para que se continúe el relevamiento, porque es muy importante para que las comunidades tengan su personería jurídica y puedan dar curso a sus reclamos.”

“En la provincia, como decía Magdalena, tenemos un situación de privilegio, porque tenemos un diálogo permanente y tenemos conformado el Consejo Provincial Aborigen, que reúne las partes institucionales del gobierno y las partes institucionales de las comunidades. Están representados los loncos, que en esta gestión son loncas, todas mujeres”, agregó.

“Siempre me gusta decir que en La Pampa la situación no es conflictiva sino compleja, porque hay que hacer es empujar las cuestiones burocráticas, para que ellos tengan lo que reclaman”, dijo la secretaria de Cultura.

—¿Es posible que se recuperen tierras?

—Sí, claro, la mayoría de nuestras comunidades tienen comodatos, estamos trabajando en habilitaciones para que puedan desarrollar proyectos productivos, estamos completando el relevamiento de comunidades, es un proceso que no es rápido. Somos cada vez más optimistas y esta visita de la Presidenta del INAI, nos alienta, porque entendemos que estamos en camino con el gobierno nacional.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios