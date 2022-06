Docentes autoconvocados marcharon contra la violencia en las escuelas

Compartir esta noticia:











Una numerosa columna de trabajadoras y trabajadores de la educación marchó esta tarde por las calles de Santa Rosa para manifestar el hartazgo ante situaciones de violencia que viven con frecuencia en las escuelas donde trabajan.









Docentes autoconvocados concentraron desde las 17 horas en Plaza San Martín y marcharon por las calles de la ciudad a raíz de otro episodio de agresión contra una docente ocurrido ayer en la Escuela 27 de la capital pampeana. Aseguran que ocurre todos los días y que están desprotegidos.

La convocatoria se realizó de manera espontanea, a través de grupos y redes sociales, y logró reunir a un importante número de docentes, agobiados por la situación de violencia que viven cotidianamente en los lugares de trabajo.

La misma se hizo bajo la consigna «con los chicos no, con los docentes tampoco», que buscó sintetizar lo que ocurrió ayer en el JIN de la Escuela 27 de Santa Rosa, cuando una docente informó el caso de un niño de 4 años que asistió con signos de violencia en el cuerpo y la madre la agredió violentamente luego de que fuera puesta en conocimiento de la intervención.

Huemul Lino, docente del Secundario Olga Orozco de Toay, explicó que “la manifestación es para demostrar la realidad que estamos viviendo en las escuelas, algo que se hizo también en el paro anterior, y es a partir de la agresión que sufrió una compañera ayer en su trabajo”.

“Es muy compleja la situación que estamos viviendo hoy los docentes, no se puede seguir de esta manera», dijo el docente y aseguró que «las agresiones son todos los días, en todos los niveles institucionales. Si no es una agresión física como vivió la compañera es verbal, intimidatoria, pero esta es la realidad de todos los días».

“Hoy los docentes estamos en la trinchera, desprotegidos. Tienen miedo de ir a trabajar porque es muy violenta la situación”, reconoció en diálogo con los medios que cubrieron la marcha de esta tarde.

Respecto del funcionamiento de los protocolos dijo que «están hechos para que nosotros informemos una situación que vemos, no denunciamos, eso es lo que tienen que entender los padres» y posteriormente se activan las medidas, pero que «los docentes después quedamos desprotegidos, porque estamos en las escuelas, donde cualquiera puede venir a agredir».

«La compañera fue agredida por cumplir con su trabajo. Si no lo hubiera hecho, y pasaba algo como lo que ocurrió con Lucio, estarían hablando que no cumplió con su trabajo y estaría en problemas. La agredieron feo y no pasó a mayores porque la ayudaron un grupo de padres», manifestó el docente.

