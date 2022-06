La Plural se juntó en La Adela: “son tiempos de analizar y debatir el futuro de la provincia”

Compartir esta noticia:











El jueves por la tarde, la localidad de La Adela fue sede de un Encuentro del Partido Justicialista, con masiva presencia de representantes provinciales y fuertes discursos en pos de la unidad.

Participaron de la reunión referentes de la Línea Plural, como el senador nacional Daniel Bensusán, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, funcionarios como Diego Álvarez, Marcelo Pedehontaá, Ceferino Almudevar, Erica Riboyra, además de intendentes y autoridades locales, quienes fueron recibidos por el intendente local, Juan Barrionuevo.

Tras brindar la bienvenida y agradecer la presencia, Juan Barrionuevo contó que la idea era hacer una reunión entre compañeras y compañeros, que fue planteada en el Consejo Partidario Provincial y se amplió a partir de que varios integrantes del mismo decidieron acompañar.

“Que bueno es ver a tanta cantidad de compañeros y compañeras, desde lo personal es realmente un orgullo recibirlos, extrañábamos estas reuniones, el vernos cara a cara, fueron varios años por esta maldita pandemia”, sostuvo Barrionuevo, quien aprovechó el momento para recordar a compañeros y compañeras que no pueden acompañarnos físicamente, “sin duda estarían celebrando junto a nosotros este reencuentro. Por eso les pido un fuerte aplauso para todos y cada uno de ellos y ellas”.

“La gente nos pedía un encuentro como este, para analizar situaciones y fundamentalmente para pensar y debatir el futuro de nuestra querida provincia, hoy más que nunca son tiempos de análisis, nos tocará seguir liderando en una coyuntura histórica, particular, en un mundo más complejo y con secuelas de la pandemia que sumarán problemáticas y crisis y que exigirán un fuerte liderazgo”, prosiguió el intendente de La Adela, quien consideró que los problemas de la crisis siempre existieron, “y el peronismo siempre estuvo y nos corresponde a nosotros seguir teniendo la vocación de poder hacer, a cada problema una respuesta, y a cada necesidad un derecho. Como peronistas, aquí, en La Adela, así lo sentimos y así lo vivimos”.

Barrionuevo hizo un repaso de todo lo logrado, al ir juntos por un mismo ideal, “allá por 2007 pensábamos en una micro-zona productiva, luego vino la sequía, nació la idea de la generación de trabajo diversificado, y dio origen al Parque Agroindustrial, hoy podemos mostrar un Parque pujante, con empresas, generador de empleo; al asumir pensábamos en comprar un camión atmosférico, en los próximos días vamos a inaugurar la obra de cloacas junto a nuestro gobernador; pasamos a ser una localidad reconocida en La Pampa a partir del turismo, de nuestra Fiesta Provincial de La Barda, de las actividades culturales, deportivas, recreativas que llevamos adelante y que impulsan a La Adela; pasamos de ser una localidad de turismo de paso a una de turismo receptivo; refaccionamos nuestro Polideportivo, que hacía tiempo venía deteriorado, tenemos instalaciones de primer nivel, construimos un albergue para 40 personas y ya está preparado para albergar, a futuro, 40 personas más, el CECLA (Centro Cultural La Adela); hace 12 años en nuestra localidad no había asfalto, con fuertes lluvias en un corto plazo se nos inundaba, hicimos obras de asfalto y de contención de agua en la superficie de la barda, con un canal colector y un embalse y cuenco en el pie de barda, fue todo para brindar mejor calidad de vida a nuestra gente; nuestros vecinos necesitaban, y aun necesitan viviendas, llegamos a entregar 120 casas para familias que hoy disfrutan del techo propio y vamos a seguir gestionando para traer más viviendas, y no tengo dudas que en los próximos días, con la visita del gobernador inaugurando las cloacas, vamos a tener más viviendas para La Adela; al asumir, allá por 2007, pensábamos en tener un médico más y otra ambulancia y este año en la apertura de sesiones legislativas nuestro gobernador anunció que se licitará un hospital nivel 4 en La Adela, donde habrá sala de quirófano, sala de parto, donde los niños y niñas de La Adela van a nacer acá; soñamos con mejorar la educación, en todos los niveles, hoy contamos con nuevas instalaciones de Primario y Secundario, pero seguimos y logramos la primera carrera, con una Tecnicatura, y hoy soñamos con generar la ciudad universitaria cabecera del sur, trabajamos siempre trabajamos con los pies sobre la tierra pero sin descuidar el futuro de La Adela. Y qué decir de los momentos de crisis, incendios, sequías, inundaciones, pandemia y por supuesto no somos una isla, la pandemia generada a nivel nacional por los gobiernos de otro signo político que castigaron a nuestra provincia por la eficiencia demostrada, por no tener villas miseria, por presentar números excelentes en cuanto a trabajo, a niveles de pobreza e indigencia, a posibilidades para nuestros jóvenes. Compañeros, compañeras, hemos garantizado a todos nuestros vecinos no solo que en cada necesidad hay un derecho sino que para cada necesidad o problema hemos buscado y construido una solución y de cada crisis hemos sacado lo mejor y transformado en una oportunidad de crecimiento y bienestar”.

“Puedo seguir enumerando cosas un buen rato, como todos los intendentes e intendentas de la provincia de La Pampa, pero no quiero perder el punto central y político, y es que todas estas acciones solamente son posibles gracias a que en la provincia de La Pampa desde el regreso a la democracia gobierna nuestro partido, el Partido Justicialista, que es el único que asegura el bienestar de las pampeanas y pampeanos. Por eso quiero pedirles con mucha humildad, pero con profundo convencimiento, que aprovechemos esta reunión, que hablemos, que saquemos todo lo que está guardado, este es el lugar, es aquí, puertas adentro e intentemos el ejercicio de debatir, pero que sea un debate de proyectos, que nos permita comprometernos por una causa común, bajo una misma idea, marcando un futuro, el pueblo de La Pampa necesita del Partido Justicialista porque solo el peronismo garantiza la justicia social, con errores, sí con errores, con peleas, sí, con diferencias, también, somos nosotros, los peronistas, los que aseguramos el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, prosiguió. “Nuevamente con mucho respeto, opino que es tiempo de dejar las mezquindades, pasiones e intereses personales de lado, fortalezcamos nuestros lazos, necesitamos de la unidad de todas las fuerzas, la unidad debe ser total, sin mezquindades, unidad no amontonamiento para ganar una elección, unidad respetando las ideas, unidad dejando pasiones pero manteniendo las lealtades, algo que los peronistas llevamos muy adentro, lealtad al partido y a cada uno de los sectores que representamos. Por mi parte, como toda mi vida, seguiré siendo leal a mis compañeros, a mis vecinos, a mi partido, a mi conductor, y no van a hacer por ninguna circunstancia que pierda una de mis virtudes más importantes, mi lealtad. Queridas compañeras, compañeros, subamos los brazos, debemos soñar, pensar, debatir y construir nuestro futuro cada día, cada mañana, avancemos sin improvisar, más bien con un camino marcado”, concluyó Barrionuevo, quien invitó a sumarse a este desafío y se esperanzó en que este encuentro sea un punto de partida para sostener lo logrado gracias a la ideología Justicialista, doctrina que piensa en el bienestar de la gente.

